Стало известно, когда сборная России может сыграть с Бразилией

Директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва рассказал, когда бразильская сборная сможет провести товарищеский матч с Россией.

«У нас уже объявлены матчи на 2024 год, поэтому нам будет сложно выбрать окно для товарищеского матча со сборной России.

Обсуждается вопрос организации товарищеской встречи в 2025 году, но об этом пока рано говорить.

Если у нас появится возможность сыграть в следующем году и наши федерации договорятся, то мы об этом сообщим», – заявил Пайва.