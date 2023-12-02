Стало известно, когда сборная России может сыграть с Бразилией

Директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва рассказал, когда бразильская сборная сможет провести товарищеский матч с Россией.
«У нас уже объявлены матчи на 2024 год, поэтому нам будет сложно выбрать окно для товарищеского матча со сборной России.
Обсуждается вопрос организации товарищеской встречи в 2025 году, но об этом пока рано говорить.
Если у нас появится возможность сыграть в следующем году и наши федерации договорятся, то мы об этом сообщим», – заявил Пайва.
- В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
- Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).
Источник: Sport24