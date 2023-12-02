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    • Стало известно, когда сборная России может сыграть с Бразилией

    Стало известно, когда сборная России может сыграть с Бразилией

    Директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва рассказал, когда бразильская сборная сможет провести товарищеский матч с Россией.

    «У нас уже объявлены матчи на 2024 год, поэтому нам будет сложно выбрать окно для товарищеского матча со сборной России.

    Обсуждается вопрос организации товарищеской встречи в 2025 году, но об этом пока рано говорить.

    Если у нас появится возможность сыграть в следующем году и наши федерации договорятся, то мы об этом сообщим», – заявил Пайва.

    • В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
    • Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +566

      aldo conte 1 час назад

      Зачем вам сборная Бразилии? Соберите сборную Южной Америки из игроков, играющих в РПЛ и сыграйте с ними. Если обыграете (в чем я сомневаюсь), Чурбанцев от радости выпрыгнет из телевизора.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +69367

      portero 2 часа назад

      Вежливо послали....
      Никакого договора нет!!!!

      2
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