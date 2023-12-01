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    • Быстров прокомментировал скандальное увольнение Калешина из «Акрона»

    Быстров прокомментировал скандальное увольнение Калешина из «Акрона»

    Бывший игрок сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос по поводу увольнения Евгения Калешина из «Акрона».

    «Все иностранные тренеры были защищены. Любой русский тренер – как на электрическом стуле. Калешина уволили явно не за результат. Давайте так. Мне понятно, во что играла команда. Мне импонирует тренер Калешин.

    Его резкость высказываний, естественно, кому‑то не нравится. Это жизненная ситуация. Те люди, которые принимают решения, они стоят выше», – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Акрон» занимает 3-е место в Первой лиге. На счету команды 35 очков после 20 туров.
    • В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.
    • Калешин работал в «Акроне» с сентября 2022 года.

    Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.12.2023 21:40
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +679

      АлексМак 15 часов назад

      прав

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      WE ARE FOR PETER 16 часов назад

      Законы нужны и их исполнения

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      TIMOTHY 16 часов назад

      Владельцы все барыги нахапали по беспределу денег,легализовались вроде как,косят под цивильных,а беспредел как был в башке так и останется

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2211

      Таврида 16 часов назад

      "Его резкость высказываний, естественно, кому‑то не нравится." Просто анек в тему:
      Рабочий спрашивает своего начальника:
      – А что такое критика сверху и что такое критика снизу?
      – Я тебе лучше продемонстрирую это наглядно.
      Сам встал на балконе, а рабочему велел стоять внизу. Затем плюнул и попал рабочему на голову:
      – Вот это критика сверху, а теперь давай плюй ты!
      Рабочий плюнул и попал себе на голову. Начальник:
      – А вот это критика снизу!
      Кто тут начальник, а кто тут Калешин каждый сможет легко догадаться, бггг

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5642

      Ziklop 17 часов назад

      ведь и с деньгами кинут, иносранцев хрен кинешь так!

      2
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