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  • Быстров прокомментировал скандальное увольнение Калешина из «Акрона»

Быстров прокомментировал скандальное увольнение Калешина из «Акрона»

1 декабря 2023, 21:40
3

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос по поводу увольнения Евгения Калешина из «Акрона».

«Все иностранные тренеры были защищены. Любой русский тренер – как на электрическом стуле. Калешина уволили явно не за результат. Давайте так. Мне понятно, во что играла команда. Мне импонирует тренер Калешин.

Его резкость высказываний, естественно, кому‑то не нравится. Это жизненная ситуация. Те люди, которые принимают решения, они стоят выше», – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Акрон» занимает 3-е место в Первой лиге. На счету команды 35 очков после 20 туров.
  • В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.
  • Калешин работал в «Акроне» с сентября 2022 года.

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Акрон Быстров Владимир Калешин Евгений
Комментарии (3)
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Ziklop
1701456472
ведь и с деньгами кинут, иносранцев хрен кинешь так!
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Таврида
1701458511
"Его резкость высказываний, естественно, кому‑то не нравится." Просто анек в тему: Рабочий спрашивает своего начальника: – А что такое критика сверху и что такое критика снизу? – Я тебе лучше продемонстрирую это наглядно. Сам встал на балконе, а рабочему велел стоять внизу. Затем плюнул и попал рабочему на голову: – Вот это критика сверху, а теперь давай плюй ты! Рабочий плюнул и попал себе на голову. Начальник: – А вот это критика снизу! Кто тут начальник, а кто тут Калешин каждый сможет легко догадаться, бггг
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АлексМак
1701461829
прав
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