Быстров прокомментировал скандальное увольнение Калешина из «Акрона»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос по поводу увольнения Евгения Калешина из «Акрона».

«Все иностранные тренеры были защищены. Любой русский тренер – как на электрическом стуле. Калешина уволили явно не за результат. Давайте так. Мне понятно, во что играла команда. Мне импонирует тренер Калешин.

Его резкость высказываний, естественно, кому‑то не нравится. Это жизненная ситуация. Те люди, которые принимают решения, они стоят выше», – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Акрон» занимает 3-е место в Первой лиге. На счету команды 35 очков после 20 туров.

В прошлом сезоне команда добралась до финала Пути регионов Кубка России.

Калешин работал в «Акроне» с сентября 2022 года.

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