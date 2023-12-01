Быстров: «Задача иностранных тренеров в РПЛ – обанкротить клуб и свалить»

Бывший игрок «Спартака», «Зенита», «Краснодара» Владимир Быстров выступил против иностранных тренеров в РПЛ.

«Почему иностранцам можно говорить всe что угодно? Гильермо Абаскаль приходит и говорит: «Жeлтая карточка повлияла на всe». А мы сидим и хаваем. Если бы русский тренер пришeл и сказал такое, то ему…

Вот «Локомотив», например, ошибся. Привeл иностранца, который потом даже «Манчестер Юнайтед» развалил. Люди что сделали? Спокойненько закончили и уехали. Никакого шума. Задача – не выстроить какую‑то систему, а быстро и чeтко обанкротить этот клуб и свалить», – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».