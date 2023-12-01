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    • Быстров: «Задача иностранных тренеров в РПЛ – обанкротить клуб и свалить»

    Быстров: «Задача иностранных тренеров в РПЛ – обанкротить клуб и свалить»

    Бывший игрок «Спартака», «Зенита», «Краснодара» Владимир Быстров выступил против иностранных тренеров в РПЛ.

    «Почему иностранцам можно говорить всe что угодно? Гильермо Абаскаль приходит и говорит: «Жeлтая карточка повлияла на всe». А мы сидим и хаваем. Если бы русский тренер пришeл и сказал такое, то ему…

    Вот «Локомотив», например, ошибся. Привeл иностранца, который потом даже «Манчестер Юнайтед» развалил. Люди что сделали? Спокойненько закончили и уехали. Никакого шума. Задача – не выстроить какую‑то систему, а быстро и чeтко обанкротить этот клуб и свалить», – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • В РПЛ сейчас 5 иностранных тренеров.
    • Лидирует в турнире команда с тренером-россиянином.
    • 17-й тур стартует завтра, 2 декабря.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.12.2023 20:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      Ioann Oklahoma 8 часов назад

      Ухари ФКСМ и сами с усами в плане развала клуба.

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      Рейтинг: +480

      Александр.Т. 17 часов назад

      Глупое высказывание например Манчестер и так плохо играл до прихода того немца которого Локо брала якобы советником но не тренером , ну и во вторых сколько иностранных тренеров отрабатывали контрак до конца их намного больше тех кто просил не стройку ща увольнение и , самая главная причина это в руководстве клубах они нанимают и увольняют с согласием платить не устойку. Что то Быстров не слова не сказал про тренера Серба в Локо до прихода немцев, и кто его уволил заплаьив не устойку хотя тот норм работал. Так что пустые слова от Быстрова

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