Калешин сравнил «Спартак» с «Барселоной»

Бывший тренер «Акрона» Евгений Калешин с негативом высказался о коллеге из «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Разве конкуренция не должна быть честной? Попросите несколько контрактов у РФС. Без фамилий. Взять, к примеру, Гильермо Абаскаля и, условно, Сергея Ташуева. Защищeнность Абаскаля будет в разы выше, чем любого российского тренера. Потому что статус договора будет разный. Почему тренерский профсоюз ничего не решил? Сколько ему лет?

Тренерам нужен работающий профсоюз. Однозначно. Это субъект футбола, который был бы легитимным. Который мог бы подписывать коллективные соглашения, договариваться с РФС. Тогда будет более справедливое распределение.

Вот вы можете представить, что тренер, который работал в «Базеле», возглавит «Барселону»? Тренер, который ничего не выигрывал. «Спартак» – это не «Барселона»? Это лучший клуб Восточной Европы, один из самых титулованных», – сказал Калешин в эфире телеканала «Матч Премьер».