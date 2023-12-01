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Калешин сравнил «Спартак» с «Барселоной»

1 декабря 2023, 20:12
16

Бывший тренер «Акрона» Евгений Калешин с негативом высказался о коллеге из «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Разве конкуренция не должна быть честной? Попросите несколько контрактов у РФС. Без фамилий. Взять, к примеру, Гильермо Абаскаля и, условно, Сергея Ташуева. Защищeнность Абаскаля будет в разы выше, чем любого российского тренера. Потому что статус договора будет разный. Почему тренерский профсоюз ничего не решил? Сколько ему лет?

Тренерам нужен работающий профсоюз. Однозначно. Это субъект футбола, который был бы легитимным. Который мог бы подписывать коллективные соглашения, договариваться с РФС. Тогда будет более справедливое распределение.

Вот вы можете представить, что тренер, который работал в «Базеле», возглавит «Барселону»? Тренер, который ничего не выигрывал. «Спартак» – это не «Барселона»? Это лучший клуб Восточной Европы, один из самых титулованных», – сказал Калешин в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Спартак» назначил Абаскаля в 2022 году.
  • Контракт рассчитан до 2025 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Спартак Калешин Евгений Абаскаль Гильермо
Комментарии (16)
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alefreddy
1701452207
бывают тренеры и в футбол не играли толком и хорошо руководят-все на тоненького
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Таврида
1701457405
"Тренерам нужен работающий профсоюз." Акуенно, братан. Профсоюзы должны определять стартовый состав и тактику на игру? Калешин, ты с дуба рукнул? Профсоюзы пусть за контракты игроков хлопочут, а тренер должен отвечать за результат команды, и только тренер. Или давай создавай кооператив на паях с игроками, порешаете кого там на поле выпускать. Но ты же сам на это никогда не пойдешь, патамушо "совершенно невыносимо подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить…"
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ivany4
1701458630
Похоже Калешин эпохи перепутал. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Сказали за иностранного тренера заплатить 5 лямов. Заплатили. Где профсоюз тренеров? Почему не защищает всех одинаково??)) И еще, а кто зарплату платит тренеру, профсоюз или хозяин клуба? Может быть уравнять всех тренеров и игроков в зарплатах?? А, Калешин?!
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ScarlettOgusania
1701463034
Калешину после увольнения из Акрона крышу снесло, решил революцию в РПЛ совершить, через профсоюз уравнять права тренеров, добиваться справедливости и равенства, которых за всю постреволюционную эпоху не смогли добиться) причина обычная - нет никакого равенства, всегда найдётся тот - "ровнее", кто находится у руля, у власти!)
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Ioann Oklahoma
1701487588
В XX веке ФКСМ был лучшим в Восточной Европе в 90-е, а вот XXI веке ничем не отметился.
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Валерий39
1701521532
Не до фига ли стало Калешина? Эксперт, блин, по всем вопросам
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