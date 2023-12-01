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    Калешин сравнил «Спартак» с «Барселоной»

    Бывший тренер «Акрона» Евгений Калешин с негативом высказался о коллеге из «Спартака» Гильермо Абаскале.

    «Разве конкуренция не должна быть честной? Попросите несколько контрактов у РФС. Без фамилий. Взять, к примеру, Гильермо Абаскаля и, условно, Сергея Ташуева. Защищeнность Абаскаля будет в разы выше, чем любого российского тренера. Потому что статус договора будет разный. Почему тренерский профсоюз ничего не решил? Сколько ему лет?

    Тренерам нужен работающий профсоюз. Однозначно. Это субъект футбола, который был бы легитимным. Который мог бы подписывать коллективные соглашения, договариваться с РФС. Тогда будет более справедливое распределение.

    Вот вы можете представить, что тренер, который работал в «Базеле», возглавит «Барселону»? Тренер, который ничего не выигрывал. «Спартак» – это не «Барселона»? Это лучший клуб Восточной Европы, один из самых титулованных», – сказал Калешин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Спартак» назначил Абаскаля в 2022 году.
    • Контракт рассчитан до 2025 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.12.2023 20:12
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2153

      rac531 3 часа назад

      Рассейские тренеришки - бездари и продажные твари, торгующие при случае очками)))
      К тому же клеветники, нацисты, матерщинники и ксенофобы, как Радимов, Федотов, Галактионов и прочая шпана)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2153

      rac531 3 часа назад

      А причем здесь продажный рассейский профсоюз и Абаскаль?))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Ioann Oklahoma 8 часов назад

      В XX веке ФКСМ был лучшим в Восточной Европе в 90-е, а вот XXI веке ничем не отметился.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3231

      ScarlettOgusania 15 часов назад

      Калешину после увольнения из Акрона крышу снесло, решил революцию в РПЛ совершить, через профсоюз уравнять права тренеров, добиваться справедливости и равенства, которых за всю постреволюционную эпоху не смогли добиться) причина обычная - нет никакого равенства, всегда найдётся тот - "ровнее", кто находится у руля, у власти!)

      3
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      Рейтинг: +47

      WE ARE FOR PETER 16 часов назад

      Заморским всегда так

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      TIMOTHY 16 часов назад

      Сейчас капитализм

      2
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      Рейтинг: +12281

      ivany4 16 часов назад

      Похоже Калешин эпохи перепутал.
      Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Сказали за иностранного тренера заплатить 5 лямов. Заплатили. Где профсоюз тренеров? Почему не защищает всех одинаково??))
      И еще, а кто зарплату платит тренеру, профсоюз или хозяин клуба? Может быть уравнять всех тренеров и игроков в зарплатах?? А, Калешин?!

      4
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      Рейтинг: +1316

      JIEGEHDA > ivany4 6 часов назад

      Ну так вы же кричите про потолок зарплат. Чтобы легионеры не приходили за миллиарды рублей и не отбывали номера . А сейчас кто-то это открыто сказал так сразу " ДА КТО ОН ТАКОЙ . КТО ПЛАТИТ ТОТ ХОЗЯИН " что за бред .

      0
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      Рейтинг: +12281

      ivany4 > JIEGEHDA 3 часа назад

      Хотелось бы уточнить - Кто это ВЫ???
      Я тебе уже писал, что прикрываться всеми(ВЫ) - дурное дело не хитрое. Есть данные, что значимый чиновник говорит об это - приведи пример. Если нет, то нечего гнать волну. А то что говорит обыватель, то это его личное дело.
      Бред - это отрицать очевидные вещи. И если ты и Калешин этого не видите, ваше место в 3 классе начальной школы.

      1
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      Рейтинг: +2211

      Таврида 16 часов назад

      "Тренерам нужен работающий профсоюз."
      Акуенно, братан. Профсоюзы должны определять стартовый состав и тактику на игру? Калешин, ты с дуба рукнул? Профсоюзы пусть за контракты игроков хлопочут, а тренер должен отвечать за результат команды, и только тренер. Или давай создавай кооператив на паях с игроками, порешаете кого там на поле выпускать. Но ты же сам на это никогда не пойдешь, патамушо "совершенно невыносимо подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить…"

      0
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      Рейтинг: +1316

      JIEGEHDA > Таврида 16 часов назад

      Он и говорит . Пусть они отвечают за контракты . Чтобы не было такого как Абаскаля толпой защищают а русского после второй ошибки увольняют

      0
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      Рейтинг: +2211

      Таврида > JIEGEHDA 16 часов назад

      Калешин говорит что тренер должен взаимодействовать с профсоюзами. Никогда и ни за что. Тренер отвечает за результат на поле, а профсоюзы работают ВНЕ поля. Нах все кто лезет в работу тренера, но и нах тренеров, которые лезут в менеджмент клуба. Подписался на 5 лямов эуро бюджета клуба - работай и не фонди, никто никого не обманывал, все заранее было обговорено.

      0
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      Рейтинг: +1023

      timon2401 > JIEGEHDA 15 часов назад

      ну наверное кто платит тот и танец заказывает..было бы понятно если бы 50/50 зп тренеру платили, клуб/профсоюз ..а так с какого они что то решать должны( если конечно будут)

      1
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      Рейтинг: +1316

      JIEGEHDA > Таврида 14 часов назад

      Почему вы так сложно думаете . Она говорит профсоюз должен чекать и выдвигать условия для каждого тренера. И защищать каждого . А не За Абаскаля сезоном жертвуем (неустойка лямы евро) а за Ташуева пофиг . Был и сплыл . Всё очень легко. Никакой Абаскаль взять контракт который сам же Спартак боится расторгнуть. Но стоит хотя бы половину этих поражений получить условному русскому тренеру его давно выгнали бы да ещё засудили если бы не молчал

      0
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      Рейтинг: +1316

      JIEGEHDA > timon2401 6 часов назад

      По твоим словам , если главный тренер по каким то причинам например болезнь или же дисква на несколько матчей , то он должен всю зп за месяц отдать второму тренеру который его заменяет . Ну или половину смотря сколько матчей офф . Так не делается . Профсоюз должен защищать тренеров . В данном случае это сказано так что он должен защищать одинаково а не отдельно иностранцев . Иностранных тренеров бояться уволить из-за их неустойки которую они сами просят . Вот чтоб такого не было и ещё чтоб русских при первой ошибке не выперли

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      Рейтинг: +1023

      timon2401 > JIEGEHDA 4 часа назад

      в данном случае сказано о создании какого то профсоюза с очередным нытьем о том как не уважают "наших" тренерев..и по поводу неустойки наверное две стороны договариваясь навярняка всё понимают без вмешательства "профсоюза"(который кстати надо тоже будет содержать за счёт тех же клубов)

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      Рейтинг: +3770

      alefreddy 18 часов назад

      бывают тренеры и в футбол не играли толком и хорошо руководят-все на тоненького

      2
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      Рейтинг: +3169

      Suvorov71 > alefreddy 17 часов назад

      согласен, даже взять нашего Слуцкого, человек практически не играл, а был чемпионом и сборную тренеровал, так что согласен на тоненького

      2
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