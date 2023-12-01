Пиняев раскрыл свое прозвище

Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, как его называют партнеры.

«Это пошло из Самары. Ребята что-то уточняли у меня, факт, кто как сыграл, забил или отдал голевую, а я быстро отвечал на этот вопрос. С того момента меня начали называть Википедия.

Теперь, если я что-то говорю, никто не проверяет, верят сразу. Иногда могу такое лепить, но мне всe равно верят», – сказал Пиняев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».