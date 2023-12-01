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    Пиняев раскрыл свое прозвище

    Футболист «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал, как его называют партнеры.

    «Это пошло из Самары. Ребята что-то уточняли у меня, факт, кто как сыграл, забил или отдал голевую, а я быстро отвечал на этот вопрос. С того момента меня начали называть Википедия.

    Теперь, если я что-то говорю, никто не проверяет, верят сразу. Иногда могу такое лепить, но мне всe равно верят», – сказал Пиняев на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • «Локомотив» идет в РПЛ 8-м.
    • У Пиняева в сезоне РПЛ 16 матчей, 2 гола, 3 ассиста.
    • Впереди у «Локомотива» «Зенит» (3 октября).

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2023 15:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19626

      paracetamol 14 часов назад

      Википедия? А я думал, что низкожопый!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1182

      Цугундeр 21 час назад

      Шкет попутал ..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      фанат джигурды 21 час назад

      Был один такой на соккере Санчо Панса, но этого Википeдикa не очень народ приветствовал и, как оказалось, не зря.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      jsodndzknnf 21 час назад

      ***
      - 1 0 0 % ставки на Футбольные События

      -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам)

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      Рейтинг: +25398

      DOCTOR PENALTY 22 часа назад

      Пиня пошутил. )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9551

      vladik12 22 часа назад

      Зато мы все знаем прозвище Дзюбиньо - новость про это можете не публиковать.

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