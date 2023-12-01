Матчи «Локомотив» – «Зенит» и ЦСКА – «Ростов» пройдут в рекордный снегопад

Синоптик Евгений Тишковец дал прогноз погоды в Москве на 3 декабря.

В этот день в РПЛ будут сыграны матчи «Локомотив» – «Зенит» и ЦСКА – «Ростов».

«В воскресенье на Москву обрушится 30% месячной нормы осадков! Будет побит суточный рекорд осадков этого дня 1980 года (43-летней давности). А сугробы наметет такие, которых не было в начале декабря последние 71 год!

В воскресенье под утро морозы окрепнут до -7…-12, а днем столицу атакует южный циклон, после полудня обрушатся обильные снегопады (за 12 часов выпадет до 11-16 мм осадков или почти 1/3 от месячной нормы – более чем в 1,5 раза будет побит суточный рекорд осадков 1980 года, когда выпало 9,4 мм). Закружат метели с ухудшением видимости до 300-500 м. В результате в Москве сугробы вырастут с 18 до 27-30 см, что близко к рекорду высоты снежного покрова, который для 3 декабря держится с 1952 года (31 см). Днем -4…-9, но в ощущениях, из-за плотного ветра и высокой влажности воздуха будет казаться как -10…-15.

На следующей неделе ударят крепкие «введенские» морозы!» – сообщил Тишковец.