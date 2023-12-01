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    • Матчи «Локомотив» – «Зенит» и ЦСКА – «Ростов» пройдут в рекордный снегопад

    Матчи «Локомотив» – «Зенит» и ЦСКА – «Ростов» пройдут в рекордный снегопад

    Синоптик Евгений Тишковец дал прогноз погоды в Москве на 3 декабря.

    «В воскресенье на Москву обрушится 30% месячной нормы осадков! Будет побит суточный рекорд осадков этого дня 1980 года (43-летней давности). А сугробы наметет такие, которых не было в начале декабря последние 71 год!

    В воскресенье под утро морозы окрепнут до -7…-12, а днем столицу атакует южный циклон, после полудня обрушатся обильные снегопады (за 12 часов выпадет до 11-16 мм осадков или почти 1/3 от месячной нормы – более чем в 1,5 раза будет побит суточный рекорд осадков 1980 года, когда выпало 9,4 мм). Закружат метели с ухудшением видимости до 300-500 м. В результате в Москве сугробы вырастут с 18 до 27-30 см, что близко к рекорду высоты снежного покрова, который для 3 декабря держится с 1952 года (31 см). Днем -4…-9, но в ощущениях, из-за плотного ветра и высокой влажности воздуха будет казаться как -10…-15.

    На следующей неделе ударят крепкие «введенские» морозы!» – сообщил Тишковец.

    • На прошлой неделе в снегопад сыграли «Балтика» и «Спартак» (0:2).
    • Впереди еще 2 тура РПЛ в декабре.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Тишковца

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    01.12.2023 15:13
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +5416

      Spirit_78 2 часа назад

      Календарь составляли откровенные недоумки. Что мешало поставить матч с Локомотивом в декабре в Питере (на стадионе с крышей), а матч первого круга в Москве?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12712

      BRO_football 14 часов назад

      Красного мяча всё равно не будет, а матчи состоятся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7417

      Красногорск_Фан 17 часов назад

      Не отменят и ладно. Можно в судью пуляться снежками

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103198

      zigbert 18 часов назад

      А что удивляться, зима уже наступила. Но наши футбольные власти всегда надеются на авось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4962

      шахта Заполярная 22 часа назад

      Локо должен обыграть немытых, если бразилы выдут и другие южные. С деревянными проще играть будет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1316

      JIEGEHDA > шахта Заполярная 22 часа назад

      Такое может сказать только мясо . Легионеры оказалось только у Зенита есть .

      3
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      ...
      Рейтинг: +4962

      шахта Заполярная > JIEGEHDA 19 часов назад

      На поле только у вас двое россиян, не было бы ли лимита, были бы все леги.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1316

      JIEGEHDA > шахта Заполярная 18 часов назад

      Нуу . Потому что у Зенита отборные легионеры . У вас мешки . Которые у русских выиграть не могут . Поэтому у вас Хлусевич играет так же часто как Рябчук . Игнатов чаще чем Мозес . Мартинс такой же как Зобнин . Вы простите было бы у вас три Промесса впереди вы бы двоих посадили ? Да ни фига . )) Поэтому Зенит каждый год за Чемпионство борется и берет . А вы там за 3-4-5 места . Со своими русскими .

      1
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      Рейтинг: +4962

      шахта Заполярная > JIEGEHDA 18 часов назад

      И чем ты гордишься. Тем что Россияне трусы протерли на скамейке. Что вы посмешищем стали у всей страны. А ты не думал, что это может хреново закончится, миллер не вечен. К вам если и идут Россияне, то только за баблом, а когда их выкидывают, они уже ни кому не нужны. Я бы тебе много написал, но ты все равно не поймешь, вы все зашоренные.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1316

      JIEGEHDA > шахта Заполярная 17 часов назад

      Федун не вечер был же)) ну вот Замену нашли . Причем такую же . Ничего не изменилось тратят бабки а результата ноль . Уйдет Миллер прийдёт кто другой . Это Питер . Один клуб на весь город . Не волнуйся

      0
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      Рейтинг: +5416

      Spirit_78 > JIEGEHDA 2 часа назад

      3-4-5 места - это даже хорошо для них. В последнее время и 9-10 места занимают))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2798

      Красногвардейчик 23 часа назад

      Но на весна-осень.....всё равно не перейдём.....на зло врагам уши отморозим))

      3
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      Рейтинг: +1983

      GermanVo 23 часа назад

      Белые мячи в студию!

      3
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      Рейтинг: +9551

      vladik12 > GermanVo 23 часа назад

      Надеемся, и про белую форму. включая гетры, не забудут!

      1
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      Рейтинг: +32072

      JTherry > vladik12 23 часа назад

      а шансы то у проводниц появились из-за погоды, несмотря на дискву Баринова и Галактионова... в мороз, одеревенеют ноги у бразилов, на снегу им еще не приходилось играть, привыкли под крышей "катать"...)

      5
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      Рейтинг: +33978

      zra78 > JTherry 22 часа назад

      А что до матча с Локо, Зенит ещё с какими-то проводницами сыграет?

      4
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      Рейтинг: +1316

      JIEGEHDA > JTherry 22 часа назад

      Да да только у Зенита в составе Легионеры . У других их тупо нету . И только у Зенита Легионеры мягкие хрупкие. И только у Зенита состав из только Бразильцев . Да да . Сами пишете бред а потом удивляетесь почему вас за людей не считают . Южноамериканские игроки такие же люди . Сейчас даже русские стали мягкими нежными .

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