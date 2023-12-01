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    • В «Динамо» жестко высказались о сбежавшем из команды Норманне

    В «Динамо» жестко высказались о сбежавшем из команды Норманне

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин забыл про экс-игрока команды Матиаса Норманна.

    «Для меня больше не существует такого футболиста, как Норманн? Знаю певца Криса Нормана, а футболиста с похожей фамилией – нет.

    Может быть, и есть такой футболист Норманн. Футболистов много в мире.

    Если Норманн вернeтся в Россию, двери в «Динамо» для него закрыты? Как он может вернуться в страну, из которой убежал? Передумает? Давайте не будем говорить о каких-то фантастических ситуациях», – сказал Гафин.

    • 20 августа норвежец самовольно покинул «Динамо» и Россию.
    • При этом у игрока был контракт с «Ростовом».
    • ФИФА на прошлой неделе вынесла решение по спору Норманна и «Ростова»: игрок должен российскому клубу компенсацию.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.12.2023 13:41
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