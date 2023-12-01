В «Динамо» жестко высказались о сбежавшем из команды Норманне

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин забыл про экс-игрока команды Матиаса Норманна.
«Для меня больше не существует такого футболиста, как Норманн? Знаю певца Криса Нормана, а футболиста с похожей фамилией – нет.
Может быть, и есть такой футболист Норманн. Футболистов много в мире.
Если Норманн вернeтся в Россию, двери в «Динамо» для него закрыты? Как он может вернуться в страну, из которой убежал? Передумает? Давайте не будем говорить о каких-то фантастических ситуациях», – сказал Гафин.
- 20 августа норвежец самовольно покинул «Динамо» и Россию.
- При этом у игрока был контракт с «Ростовом».
- ФИФА на прошлой неделе вынесла решение по спору Норманна и «Ростова»: игрок должен российскому клубу компенсацию.
Источник: «РБ Спорт»