В «Динамо» жестко высказались о сбежавшем из команды Норманне

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин забыл про экс-игрока команды Матиаса Норманна.

«Для меня больше не существует такого футболиста, как Норманн? Знаю певца Криса Нормана, а футболиста с похожей фамилией – нет.

Может быть, и есть такой футболист Норманн. Футболистов много в мире.

Если Норманн вернeтся в Россию, двери в «Динамо» для него закрыты? Как он может вернуться в страну, из которой убежал? Передумает? Давайте не будем говорить о каких-то фантастических ситуациях», – сказал Гафин.