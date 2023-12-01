Гендиректор «Динамо» заявил об амбициях клуба выиграть трофей

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров выразил надежду, что клуб в текущем сезоне достигнет значимого результата.
«Если оценивать юбилейный год для «Динамо», то в прошлом сезоне мы выступили неудачно. В этом сезоне команда на подъеме, игра улучшается, появились новые лидеры и новый главный тренер. Происходит развитие команды. Будем надеяться, что достигнем чего-то значимого в этом сезоне.
Мы очень хотим выиграть трофей, которого давно не было у «Динамо». Завоевать его может только уверенная в себе и сильная команда. Последние успехи «Динамо» показывают, что команда, которая сейчас собралась, может сделать больше и войти в историю клуба», – сказал Пивоваров.
- В нынешнем сезоне после 16 туров «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 28 очками. Лидирует «Зенит» c 33 очками.
- «Динамо» обыграло «Зенит» со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Ответная встреча пройдет в марте.
Источник: «Чемпионат»