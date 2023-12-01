Гендиректор «Динамо» заявил об амбициях клуба выиграть трофей

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров выразил надежду, что клуб в текущем сезоне достигнет значимого результата.

«Если оценивать юбилейный год для «Динамо», то в прошлом сезоне мы выступили неудачно. В этом сезоне команда на подъеме, игра улучшается, появились новые лидеры и новый главный тренер. Происходит развитие команды. Будем надеяться, что достигнем чего-то значимого в этом сезоне.

Мы очень хотим выиграть трофей, которого давно не было у «Динамо». Завоевать его может только уверенная в себе и сильная команда. Последние успехи «Динамо» показывают, что команда, которая сейчас собралась, может сделать больше и войти в историю клуба», – сказал Пивоваров.