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    • Круговой рассказал о своей реакции на поражение «Краснодара» в Екатеринбурге

    Круговой рассказал о своей реакции на поражение «Краснодара» в Екатеринбурге

    Защитник «Зенита» Данил Круговой сказал, что был рад поражению «Краснодара» в матче 16-го тура РПЛ.

    Этот результат позволил петербургскому клуба по итогам тура возглавить турнирную таблицу.

    «Обрадовался поражению «Краснодара» «Уралу», потому что мы вышли на первое место. Было желание и цели стать первыми, теперь «Зенит» там. Сейчас задача – не отпустить лидерство. Для этого нужно выиграть каждую следующую игру», – сказал Круговой.

    • «Урал» в 16-м туре обыграл «Краснодар» со счетом 3:1.
    • «Зенит» победил «Сочи» 3:0 и вышел на первое место с 33 очками. У «Краснодара» осталось 32 очка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.12.2023 08:31
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