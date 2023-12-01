Круговой рассказал о своей реакции на поражение «Краснодара» в Екатеринбурге

Защитник «Зенита» Данил Круговой сказал, что был рад поражению «Краснодара» в матче 16-го тура РПЛ.
Этот результат позволил петербургскому клуба по итогам тура возглавить турнирную таблицу.
«Обрадовался поражению «Краснодара» «Уралу», потому что мы вышли на первое место. Было желание и цели стать первыми, теперь «Зенит» там. Сейчас задача – не отпустить лидерство. Для этого нужно выиграть каждую следующую игру», – сказал Круговой.
- «Урал» в 16-м туре обыграл «Краснодар» со счетом 3:1.
- «Зенит» победил «Сочи» 3:0 и вышел на первое место с 33 очками. У «Краснодара» осталось 32 очка.
Источник: «Чемпионат»