Орлов дал ответ критикам Абаскаля

Геннадий Орлов встал на защиту главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я рад истории с Абаскалем. Я почти 50 лет в профессии и никогда не позволял себе сказать в эфире, что, наверное, надо менять тренера. Это такая бестактность.

Сегодня сплошь и рядом об этом говорят. Особенно это говорят люди со стороны, какие-то высокопоставленные. Вспомните, как травили Абаскаля, ну просто травля была.

И журналисты, и депутаты. Ребята, вы что, разбираетесь в футболе лучше, чем Абаскаль? Нет.

Я сам говорил про ошибки. Говорил, что ставка на Джикию и Зобнина – это вообще неправильно. Так и вышло. Он их убрал из состава. Это были ложные лидеры, и без них команда хорошо играет.

У них Бабич в центре, и он более-менее играет. У Абаскаля также играют Хлусевич, Литвинов, Игнатов, и это же здорово. Это молодые ребята, свои.

Не нам, журналистам, решать по поводу тренеров. И даже я бы поостерeгся делать широковещательные заявления руководству.

Был же Федун в «Спартаке». Ну что он творил? 17 тренеров за 18 лет. Он просто не понимает сути процесса», – сказал Орлов.