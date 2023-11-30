Орлов дал ответ критикам Абаскаля

Геннадий Орлов встал на защиту главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Я рад истории с Абаскалем. Я почти 50 лет в профессии и никогда не позволял себе сказать в эфире, что, наверное, надо менять тренера. Это такая бестактность.
Сегодня сплошь и рядом об этом говорят. Особенно это говорят люди со стороны, какие-то высокопоставленные. Вспомните, как травили Абаскаля, ну просто травля была.
И журналисты, и депутаты. Ребята, вы что, разбираетесь в футболе лучше, чем Абаскаль? Нет.
Я сам говорил про ошибки. Говорил, что ставка на Джикию и Зобнина – это вообще неправильно. Так и вышло. Он их убрал из состава. Это были ложные лидеры, и без них команда хорошо играет.
У них Бабич в центре, и он более-менее играет. У Абаскаля также играют Хлусевич, Литвинов, Игнатов, и это же здорово. Это молодые ребята, свои.
Не нам, журналистам, решать по поводу тренеров. И даже я бы поостерeгся делать широковещательные заявления руководству.
Был же Федун в «Спартаке». Ну что он творил? 17 тренеров за 18 лет. Он просто не понимает сути процесса», – сказал Орлов.
- «Спартак» набрал 27 очков в 16 турах РПЛ.
- Команда занимает 4-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидера – 6 баллов.