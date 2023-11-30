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    Орлов дал ответ критикам Абаскаля

    Геннадий Орлов встал на защиту главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Я рад истории с Абаскалем. Я почти 50 лет в профессии и никогда не позволял себе сказать в эфире, что, наверное, надо менять тренера. Это такая бестактность.

    Сегодня сплошь и рядом об этом говорят. Особенно это говорят люди со стороны, какие-то высокопоставленные. Вспомните, как травили Абаскаля, ну просто травля была.

    И журналисты, и депутаты. Ребята, вы что, разбираетесь в футболе лучше, чем Абаскаль? Нет.

    Я сам говорил про ошибки. Говорил, что ставка на Джикию и Зобнина – это вообще неправильно. Так и вышло. Он их убрал из состава. Это были ложные лидеры, и без них команда хорошо играет.

    У них Бабич в центре, и он более-менее играет. У Абаскаля также играют Хлусевич, Литвинов, Игнатов, и это же здорово. Это молодые ребята, свои.

    Не нам, журналистам, решать по поводу тренеров. И даже я бы поостерeгся делать широковещательные заявления руководству.

    Был же Федун в «Спартаке». Ну что он творил? 17 тренеров за 18 лет. Он просто не понимает сути процесса», – сказал Орлов.

    • «Спартак» набрал 27 очков в 16 турах РПЛ.
    • Команда занимает 4-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидера – 6 баллов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3150

      Suvorov71 14 минут назад

      Вот любит Гена Флюгер народную команду, ну так любит, что ну мёд льёт, да без тебя там полно пожилателей, ты смотри помойные и смазные уже не помогают, срочно надо делать очередные закупки судью с Локо подготавливай

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      Рейтинг: +1734

      k611 14 минут назад

      Что с ним случилось. Раньше говорил с точностью наоборот.

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