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Орлов дал ответ критикам Абаскаля

30 ноября 2023, 20:48
4

Геннадий Орлов встал на защиту главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я рад истории с Абаскалем. Я почти 50 лет в профессии и никогда не позволял себе сказать в эфире, что, наверное, надо менять тренера. Это такая бестактность.

Сегодня сплошь и рядом об этом говорят. Особенно это говорят люди со стороны, какие-то высокопоставленные. Вспомните, как травили Абаскаля, ну просто травля была.

И журналисты, и депутаты. Ребята, вы что, разбираетесь в футболе лучше, чем Абаскаль? Нет.

Я сам говорил про ошибки. Говорил, что ставка на Джикию и Зобнина – это вообще неправильно. Так и вышло. Он их убрал из состава. Это были ложные лидеры, и без них команда хорошо играет.

У них Бабич в центре, и он более-менее играет. У Абаскаля также играют Хлусевич, Литвинов, Игнатов, и это же здорово. Это молодые ребята, свои.

Не нам, журналистам, решать по поводу тренеров. И даже я бы поостерeгся делать широковещательные заявления руководству.

Был же Федун в «Спартаке». Ну что он творил? 17 тренеров за 18 лет. Он просто не понимает сути процесса», – сказал Орлов.

  • «Спартак» набрал 27 очков в 16 турах РПЛ.
  • Команда занимает 4-е место в таблице лиги.
  • Отставание от лидера – 6 баллов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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k611
1701367713
Что с ним случилось. Раньше говорил с точностью наоборот.
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NewLife
1701370735
Для того, чтобы дать оценку работе тренера не надо быть футболистом или футбольным экспертом. Если в руководстве бизнеса (а клуб это бизнес) грамотные люди, им достаточно видеть результат и место в таблице, чтобы решить, где больше риск -ждать или увольнять. Чтобы понять, что море соленое, не нужно его выпить, хватит попробовать. А уж подбирать нового тренера должны специалисты в этом деле.
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Дядя Серёжа
1701394817
И даже я бы поостерeгся делать.... Уж не делай...
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