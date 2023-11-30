Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • В «Динамо» ответили на дерзкое заявление Аршавина в адрес клуба

    В «Динамо» ответили на дерзкое заявление Аршавина в адрес клуба

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на недавнее высказывание Андрея Аршавина.

    • Гафин ранее заявил, что Санкт-Петербург основал москвич.
    • Аршавин в ответ сказал: «Петербург ответил взаимной помощью и отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна».

    – Видели слова Аршавина про вас? Как могли бы ответить?

    – Мы, во-первых, очень довольны нашими сотрудниками, которые к нам приехали из Питера. Если к нам едут люди из Петербурга, значит, им у нас больше нравится.

    – Аршавин говорил про людей из руководства вашего клуба: «Петербург ответил взаимной помощью и отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна».

    – Андрей Сергеевич приедет к нам на стажировку в очередной раз, и мы встретимся с ним, поговорим про десант и дно.

    Если это дно, тогда почему все стремятся к нему на стажировку и десантируются туда. Это вопрос, который нам с Аршавиным надо задать и ответить на него.

    Новости по теме
    Аршавин прокомментировал появление Захаряна в стартовом составе «Сосьедада» в ЛЧ 1
    Аршавин оформляет московскую прописку 1
    Аршавин снова попросил «Динамо» о стажировке 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+