В «Динамо» ответили на дерзкое заявление Аршавина в адрес клуба

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на недавнее высказывание Андрея Аршавина.

Гафин ранее заявил, что Санкт-Петербург основал москвич.

Аршавин в ответ сказал: «Петербург ответил взаимной помощью и отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна».

– Видели слова Аршавина про вас? Как могли бы ответить?

– Мы, во-первых, очень довольны нашими сотрудниками, которые к нам приехали из Питера. Если к нам едут люди из Петербурга, значит, им у нас больше нравится.

– Аршавин говорил про людей из руководства вашего клуба: «Петербург ответил взаимной помощью и отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна».

– Андрей Сергеевич приедет к нам на стажировку в очередной раз, и мы встретимся с ним, поговорим про десант и дно.

Если это дно, тогда почему все стремятся к нему на стажировку и десантируются туда. Это вопрос, который нам с Аршавиным надо задать и ответить на него.

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