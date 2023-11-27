Аршавин ответил на слова Гафина, сказавшего, что Санкт-Петербург основал москвич

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на слова члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина.

Гафин ранее заявил, что Санкт-Петербург основал москвич.

«Петербург ответил взаимной помощью и отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна. Даже мне пришлось на базу «Динамо» приехать, чтобы их проклятье снимать, заразить их духом победителя, сами не ожидали как быстро сработало – вот уже на третье место поднялись», – сказал Аршавин.

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