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    • Шалимов сказал, когда Захарян сможет претендовать на постоянное место в основе «Сосьедада»

    Шалимов сказал, когда Захарян сможет претендовать на постоянное место в основе «Сосьедада»

    Бывший футболист «Спартака» и «Интера» Игорь Шалимов считает, что испанский «Реал Сосьедад» по-прежнему рассчитывает на российского полузащитника Арсена Захаряна.

    «Захаряна брали, заплатили немаленькие деньги. Понятно, что на Арсена рассчитывают. Логично, что его поставили в основной состав на матч Лиги чемпионов, для Захаряна это важно, он сыграл неплохо.

    Дальше Арсен должен набирать форму и приобретать уверенность. Про место в основном составе в этом сезоне сложно говорить, а в следующем году, после прохождения предсезонных сборов, [можно] уже претендовать на место в старте, – сказал Шалимов.

    • Захарян впервые в текущем розыгрыше Лиги чемпионов вышел на поле в стартовом составе «Реал Сосьедад» и провел полный матч с «Ред Булл Зальцубрг».
    • Игра 5-го тура группового этапа завершилась нулевой ничьей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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