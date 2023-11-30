Шалимов сказал, когда Захарян сможет претендовать на постоянное место в основе «Сосьедада»

Бывший футболист «Спартака» и «Интера» Игорь Шалимов считает, что испанский «Реал Сосьедад» по-прежнему рассчитывает на российского полузащитника Арсена Захаряна.
«Захаряна брали, заплатили немаленькие деньги. Понятно, что на Арсена рассчитывают. Логично, что его поставили в основной состав на матч Лиги чемпионов, для Захаряна это важно, он сыграл неплохо.
Дальше Арсен должен набирать форму и приобретать уверенность. Про место в основном составе в этом сезоне сложно говорить, а в следующем году, после прохождения предсезонных сборов, [можно] уже претендовать на место в старте, – сказал Шалимов.
- Захарян впервые в текущем розыгрыше Лиги чемпионов вышел на поле в стартовом составе «Реал Сосьедад» и провел полный матч с «Ред Булл Зальцубрг».
- Игра 5-го тура группового этапа завершилась нулевой ничьей.
Источник: «Матч ТВ»