Шалимов сказал, когда Захарян сможет претендовать на постоянное место в основе «Сосьедада»

Бывший футболист «Спартака» и «Интера» Игорь Шалимов считает, что испанский «Реал Сосьедад» по-прежнему рассчитывает на российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Захаряна брали, заплатили немаленькие деньги. Понятно, что на Арсена рассчитывают. Логично, что его поставили в основной состав на матч Лиги чемпионов, для Захаряна это важно, он сыграл неплохо.

Дальше Арсен должен набирать форму и приобретать уверенность. Про место в основном составе в этом сезоне сложно говорить, а в следующем году, после прохождения предсезонных сборов, [можно] уже претендовать на место в старте, – сказал Шалимов.