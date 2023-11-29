Абаскаль прокомментировал стычку с игроком «Оренбурга»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскрыл подробности перепалки с защитником «Оренбурга» Михаилом Сиваковым.

Белорусский игрок и испанский специалист повздорили в кубковом матче. Они общались на повышенных тонах на итальянском языке.

«Мы обсуждали два эпизода. Первый – симуляция, а второй – когда игрок соперника рукой хотел забить гол. Это очевидная жeлтая карточка, у нас такая была в матче с «Уралом», – сказал Абаскаль.