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    Абаскаль прокомментировал стычку с игроком «Оренбурга»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскрыл подробности перепалки с защитником «Оренбурга» Михаилом Сиваковым.

    • Белорусский игрок и испанский специалист повздорили в кубковом матче. Они общались на повышенных тонах на итальянском языке.

    «Мы обсуждали два эпизода. Первый – симуляция, а второй – когда игрок соперника рукой хотел забить гол. Это очевидная жeлтая карточка, у нас такая была в матче с «Уралом», – сказал Абаскаль.

    • «Спартак» уступил 0:1.
    • Ответная встреча – в марте в Москве.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5784

      ПалкоВводецъ (returned) 37 минут назад

      Физрук, ни хера не знающий про футбол наскочил на профессионала футболиста. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36829

      VVM1964 1 час назад

      А там и обсуждать нечего - зажухали горчичник !!! (((

      1
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