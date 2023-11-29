Стали известны стартовые составы на матч четвертьфинала Кубка России, в котором сыграют «Динамо» и «Зенит». Игра состоится 29 ноября, начало встречи запланировано на 18:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Фернандес, Бальбуэна, Паршивлюк, Скопинцев, Лаксальт, Фомин, Бителло, Карраскаль, Тюкавин, Нгамале.

Главный тренер: Марцел Личка

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Родригао, Круговой, Эракович, Алип, Клаудиньо, Мостовой, Барриос, Изидор, Сергеев.

Главный тренер: Сергей Семак