Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» и ЦСКА, четвертьфинал Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2023, в 18:15 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Ростов»: Медведев, Терентьев, Прохин, Кирш, Игнатов, Лангович, Акбашев, Мохеби, Тугарев, Щетинин, Комличенко.
Главный тренер: Валерий Карпин
ЦСКА: Тороп, Келвен, Набабкин, Виллиан Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Заболотный.
Главный тренер: Владимир Федотов
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ростов» – ЦСКА
- Игру покажет «Матч!Премьер».
- Матч будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс