Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» и ЦСКА, четвертьфинал Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2023, в 18:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Прохин, Кирш, Игнатов, Лангович, Акбашев, Мохеби, Тугарев, Щетинин, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

ЦСКА: Тороп, Келвен, Набабкин, Виллиан Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Заболотный.

Главный тренер: Владимир Федотов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ростов» – ЦСКА