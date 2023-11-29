Стали известны стартовые составы на матч четвертьфинала Кубка России, в котором сыграют «Оренбург» и «Спартак». Игра состоится 29 ноября, начало встречи запланировано на 16:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Кеняйкин, Хотулев, Сидоров, Сиваков, Полуяхтов, Башич, Михайлов, Титков, Ковалев, Оганесян, Куэро.

Главный тренер: Давид Деограсия

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Лайкин, Умяров, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль