Стали известны стартовые составы на матч четвертьфинала Кубка России, в котором сыграют «Оренбург» и «Спартак». Игра состоится 29 ноября, начало встречи запланировано на 16:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Оренбург»: Кеняйкин, Хотулев, Сидоров, Сиваков, Полуяхтов, Башич, Михайлов, Титков, Ковалев, Оганесян, Куэро.
Главный тренер: Давид Деограсия
«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Чернов, Бабич, Рябчук, Лайкин, Умяров, Мартинс, Игнатов, Бонгонда, Соболев.
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
Источник: Бомбардир