Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Копенгагена», 5-й тур группового этапа ЛЧ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные стартовые составы на матч:
«Бавария»: Нойер, Упамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис, Мазрауи, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мюллер, Кейн.
Главный тренер: Томас Тухель
«Копенгаген»: Грабара, Дикс, Вавро, Кристинсен, Анкерсен, Гонсалвес, Лерагер, Фальк, Классон, Эльюнусси, Ачоури.
Главный тренер: Якоб Нееструп
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бавария» – «Копенгаген»
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
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