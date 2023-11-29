Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Копенгагена», 5-й тур группового этапа ЛЧ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис, Мазрауи, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мюллер, Кейн.

Главный тренер: Томас Тухель

«Копенгаген»: Грабара, Дикс, Вавро, Кристинсен, Анкерсен, Гонсалвес, Лерагер, Фальк, Классон, Эльюнусси, Ачоури.

Главный тренер: Якоб Нееструп

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бавария» – «Копенгаген»