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    • «Бавария» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2023

    «Бавария» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Копенгагена», 5-й тур группового этапа ЛЧ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Бавария»: Нойер, Упамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис, Мазрауи, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мюллер, Кейн.

    Главный тренер: Томас Тухель

    «Копенгаген»: Грабара, Дикс, Вавро, Кристинсен, Анкерсен, Гонсалвес, Лерагер, Фальк, Классон, Эльюнусси, Ачоури.

    Главный тренер: Якоб Нееструп

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бавария»«Копенгаген»

    Бавария-Копенгаген смотреть онлайн 29 ноября

    Источник: «Бомбардир»

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