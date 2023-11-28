Экс-президент РФС: «Я бы разрешил продавать на стадионах и пиво, и вино, и водку»

Бывший президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался об употреблении алкоголя на стадионах.

«Почему на вип-ложах люди пьют любой алкоголь, а обычным болельщикам это запрещено? Это касается не только футбола, мне кажется, везде так – партийные собрания, съезды или ещe что-то, везде и всегда так было.

В театрах покупаешь ложу и пей, гуляй, сколько хочешь. Я не вижу здесь проблем или противопоставления. Это не неравенство. Давайте, везде будем неравенство искать!

Люди одинаковые по своей сути, но у кого-то есть возможность попасть туда, а у кого-то – нет. Не думаю, что они им завидуют. Не вижу здесь социальной подоплeки. Ну, принято так и всe.

Моя позиция известна – я бы разрешил продавать на стадионах и пиво, и вино, и водку, и всe, что угодно. Вопросы к Дюкову и Алаеву. Конечно, я бы даже водку разрешил, но не в подворотне где-то, а в хорошем павильончике, чтобы стояли столы, была хорошая еда, чтобы люди могли сесть, поговорить, обсудить что-то.

Но только чтобы не в очереди стояли на морозе и толкались, а в нормальных условиях. Я за это – за цивилизованную продажу спиртных напитков», – заявил Колосков.