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    • Семин сказал, что нужно Ивичу для борьбы за чемпионство с «Краснодаром»

    Семин сказал, что нужно Ивичу для борьбы за чемпионство с «Краснодаром»

    Российский тренер Юрий Семин считает, что борьба за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ еще будет идти, но он отдает в ней предпочтение «Зениту» Сергея Семака.

    «Борьба за чемпионство еще будет. Основное значение будет иметь подготовительный этап, который будет перед второй частью сезона. Но в данной ситуации я предпочтение отдам Семаку. Он уже прекрасно знает, как проходить такой долгий период подготовки. Его команды после зимней паузы всегда играют значительно лучше. А Ивич в наших условиях раньше не работал. Если быстро поймет все нюансы и сможет правильно сработать, значит ещe поборется.

    У «Краснодара» хороший состав. Отсутствие основного нападающего всегда играет большую роль. Но у них хорошая скамейка», – сказал Семин

    Источник: Metaratings.ru

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