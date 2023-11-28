Семин сказал, что нужно Ивичу для борьбы за чемпионство с «Краснодаром»

Российский тренер Юрий Семин считает, что борьба за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ еще будет идти, но он отдает в ней предпочтение «Зениту» Сергея Семака.

«Борьба за чемпионство еще будет. Основное значение будет иметь подготовительный этап, который будет перед второй частью сезона. Но в данной ситуации я предпочтение отдам Семаку. Он уже прекрасно знает, как проходить такой долгий период подготовки. Его команды после зимней паузы всегда играют значительно лучше. А Ивич в наших условиях раньше не работал. Если быстро поймет все нюансы и сможет правильно сработать, значит ещe поборется.

У «Краснодара» хороший состав. Отсутствие основного нападающего всегда играет большую роль. Но у них хорошая скамейка», – сказал Семин