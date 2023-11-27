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    Сборная 16-го тура РПЛ от Transfermarkt

    Футбольный портал Transfermarkt составил символическую сборную минувшего тура РПЛ. Лучшим игроком признан динамовец Бителло.

    Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

    Защитники: Даниил Хлусевич («Спартак»), Эмерсон («Урал»), Родригао («Зенит»), Руслан Безруков («Рубин»).

    Полузащитники: Тимур Аюпов («Урал»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Бителло («Динамо»).

    Нападающие: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Александр Соболев («Спартак»).

    Главный тренер: Виктор Гончаренко («Урал»).

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    Источник: телеграм-канал Transfermarkt

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