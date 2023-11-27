Сборная 16-го тура РПЛ от Transfermarkt

Футбольный портал Transfermarkt составил символическую сборную минувшего тура РПЛ. Лучшим игроком признан динамовец Бителло.
Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).
Защитники: Даниил Хлусевич («Спартак»), Эмерсон («Урал»), Родригао («Зенит»), Руслан Безруков («Рубин»).
Полузащитники: Тимур Аюпов («Урал»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Бителло («Динамо»).
Нападающие: Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Александр Соболев («Спартак»).
Главный тренер: Виктор Гончаренко («Урал»).
Источник: телеграм-канал Transfermarkt