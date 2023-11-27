Черчесов готов вернуться к работе: «Предложений хватает»

Юрист Станислава Черчесова Алан Агузаров сообщил, что тренер близок к возобновлению карьеры.

В июле Черчесова уволили из «Ференцвароша».

С венграми тренер дважды выиграл чемпионат.

В 2016-2021 годах Черчесов работал со сборной России.

«Знаю точно, что у Черчесова хватает предложений. Но, как я понимаю, нет никакой спешки. Да, какой‑то отрезок после ухода из последнего клуба прошeл. Однако Черчесов тот специалист, который всe делает достаточно обдуманно и не спешит. Всегда перед какой‑то новой историей, новым местом работы он берeт определeнную паузу, чтобы чуть перезагрузиться. В моeм понимании, на данный момент эта перезагрузка уже произошла. Поэтому, вполне возможно, в ближайшее время Черчесов уже кого‑то примет.

Повторюсь, он всегда всe делает обдуманно и никогда ничего не форсирует. Ни для кого не секрет, что он сейчас находится в России, посещает матчи, его регулярно куда‑то сватают. То в «Спартак», то в «Динамо». Я не могу сказать точно, что было бы наиболее близко его сердцу на сегодняшний день – работать в России или продолжить карьеру за рубежом. Понятно, что есть определeнные моменты, которые сегодня удерживают его в Москве. Те же бытовые моменты, которые скопились за счeт продолжительного нахождения в Венгрии. Да и в целом соскучился он по родине! Относительно недавно у него появилась внучка. В том числе он много времени сейчас проводил с ней.

Думаю, текущая ситуация не сильно затянется. И в скором времени наступит следующий шаг в карьере Станислава Саламовича. Он сейчас рассматривает не только предложения из России, но и из‑за рубежа? Да. Не могу сказать со 100‑процентной уверенностью, что сейчас ему ближе. Но есть определeнные предложения, определeнные заинтересованные клубы. Но, в моeм понимании, не совсем то, что нужно Станиславу Саламовичу. Поэтому с одной стороны нет никакой спешки, а с другой – есть понимание, что перезагрузка уже произошла. Так что, вполне возможно, совсем скоро мы узнаем определeнные новости.

Черчесов – сформировавшийся специалист, относящийся к разряду топ. В моeм понимании его статус определяет то, что не он должен что‑то искать, а его должны заинтересовать. И здесь во главе угла даже не финансовый момент, а амбиции в плане решения высоких задач. Тренировать кого‑то просто ради того, чтобы тренировать, конечно же, он не станет», – сказал Агузаров.