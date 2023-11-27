База «Сочи» пострадала из-за непогоды

База «Сочи» оказалась повреждена в результате ухудшения погодных условий на черноморском побережье. Об этом сообщили в клубе.

«На базе из-за сильного ветра повреждены заградительные сетки и столбы у тренировочных полей. Опрокинуты операторские вышки. Про сумму ущерба не скажу. Никто не пострадал», – заявили в пресс-службе «Сочи».