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    База «Сочи» пострадала из-за непогоды

    База «Сочи» оказалась повреждена в результате ухудшения погодных условий на черноморском побережье. Об этом сообщили в клубе.

    «На базе из-за сильного ветра повреждены заградительные сетки и столбы у тренировочных полей. Опрокинуты операторские вышки. Про сумму ущерба не скажу. Никто не пострадал», – заявили в пресс-службе «Сочи».

    • Ураганный ветер и массовые подтопления наблюдаются на черноморском побережье России в результате движения циклона.
    • Общее количество погибших от удара стихии достигло четырех человек, более 20 пострадали.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3040

      Suvorov71 53 минуты назад

      Все дело в том, что за все платит обыватель

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      Рейтинг: +32015

      JTherry 1 час назад

      зря только для этих колизейщиков газпрём бабла в стадион "влил", этим бывшим питерским мусорам и хоккейной коробки вполне достаточно, чтобы "пылить" в пердиве...) хотя для фарма бом.жей ничего не жалко...

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      Рейтинг: +57962

      MaxRnD 1 час назад

      Для уверенных кандидатов на пердив и расформирование - это уже не критично

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