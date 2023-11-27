Семак высказался о матче «Зенита» с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий перед матчем 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Динамо».

Команды проведут первую встречу в Москве 29 ноября, начало – в 18:15 мск.

– Сергей Богданович, на этой неделе у «Зенита» два непростых выезда в Москву. Разделяете ли вы по важности и значимости игры против «Динамо» и «Локомотива»?

– Нет, не разделяем. Будем готовиться к каждому матчу в отдельности. Сейчас все мысли и все силы направлены на подготовку к матчу против «Динамо».

– На групповом этапе Кубка шанс часто получили футболисты с меньшим игровым временем. Ваш ответ означает, что в среду на «ВТБ Арене» нам нужно ждать оптимальный состав «Зенита» или все-таки предусмотрена ротация?

– Он будет оптимальным на день матча. У некоторых игроков есть проблемы, поэтому посмотрим, кто будет готов. На поле выйдут сильнейшие.

– Беспроигрышная серия «Динамо» во всех турнирах длится уже два месяца. Как вы оценивает актуальное состояние команды?

– Вы сами заметили, что команда не проигрывает, набрала хороший ход. Команда находится в тройке в чемпионате, и нас ждет непростой матч на поле одного из лидеров нынешнего чемпионата.