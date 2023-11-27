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    Смородская оценила уровень Галактионова

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская объяснила, почему главного тренера команды Михаила Галактионова следует оставить на своем посту. В 16-м туре РПЛ железнодорожники не удержали преимущество в два мяча в матче с «Крыльями Советов» (3:3).

    «Я считаю, что Галактионов – средний тренер. Он не плохой, но средний тренер. Однако в России настолько остро стоит тренерская проблема, что даже не представляю, на кого его менять. Пока его надо оставлять», – сказала Смородская.

    • После матча Галактионов нецензурно прокомментировал судейство.
    • «Локомотив» занимает восьмое место в РПЛ с 25 очками после 16 туров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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