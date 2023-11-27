Смородская оценила уровень Галактионова

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская объяснила, почему главного тренера команды Михаила Галактионова следует оставить на своем посту. В 16-м туре РПЛ железнодорожники не удержали преимущество в два мяча в матче с «Крыльями Советов» (3:3).

«Я считаю, что Галактионов – средний тренер. Он не плохой, но средний тренер. Однако в России настолько остро стоит тренерская проблема, что даже не представляю, на кого его менять. Пока его надо оставлять», – сказала Смородская.