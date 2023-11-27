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    • Экс-тренер «Анжи» — о Мостовом: «Он топ среди топов, но даже ему нужна тренерская лицензия»

    Экс-тренер «Анжи» — о Мостовом: «Он топ среди топов, но даже ему нужна тренерская лицензия»

    Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович, работавший ассистентом Дика Адвоката и Гуса Хиддинка, считает, что экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой был невероятным игроком, но этого мало для успеха на тренерском поприще.

    «Знаю Мостового, мы в одно с ним время играли в Испании. Он топ среди топов. Но даже ему нужна тренерская лицензия. Нужно понимать, что на тренерских курсах тебя учат не играть в футбол. Тебе объясняют все тонкости стратегии и многие другие детали. Работа тренера очень сложна. Мостовой был невероятным игроком, но этого мало, чтобы стать большим тренером.

    Тебе необходимо знать, как строить тренировочный процесс, как находить подход к игрокам и многое другое. Я знаю множество примеров мегауспешных футболистов, которые получали тренерские лицензии и уже через полгода понимали, что им сложно добиться успеха в новой роли. Но даже если ты не станешь очень успешным тренером, такая школа тебе никогда не помешает в жизни, ты точно получишь новые знания по менеджменту, коммуникации», – сказал Петрович.

    • Петрович работал в «Анжи» в 2012–2013 годах. Его последним местом работы была сборная Ирака, которую он возглавлял на Кубке арабских наций в 2021 году.
    • Мостовой ранее заявлял, что не понимает, зачем ему нужна тренерская лицензия.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      Iupiters88 47 минут назад

      Мостовой часто бредит, но ему можно.Думаю он заслужил быть тренером, возможно у него получится. Абаскаль точно не лучше.

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      Рейтинг: +6266

      Дядя Серёжа 55 минут назад

      И за базаром следить

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