Экс-тренер «Анжи» — о Мостовом: «Он топ среди топов, но даже ему нужна тренерская лицензия»

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович, работавший ассистентом Дика Адвоката и Гуса Хиддинка, считает, что экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой был невероятным игроком, но этого мало для успеха на тренерском поприще.

«Знаю Мостового, мы в одно с ним время играли в Испании. Он топ среди топов. Но даже ему нужна тренерская лицензия. Нужно понимать, что на тренерских курсах тебя учат не играть в футбол. Тебе объясняют все тонкости стратегии и многие другие детали. Работа тренера очень сложна. Мостовой был невероятным игроком, но этого мало, чтобы стать большим тренером.

Тебе необходимо знать, как строить тренировочный процесс, как находить подход к игрокам и многое другое. Я знаю множество примеров мегауспешных футболистов, которые получали тренерские лицензии и уже через полгода понимали, что им сложно добиться успеха в новой роли. Но даже если ты не станешь очень успешным тренером, такая школа тебе никогда не помешает в жизни, ты точно получишь новые знания по менеджменту, коммуникации», – сказал Петрович.