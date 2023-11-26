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    Гончаренко оценил победу «Урала» над «Краснодаром»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Краснодаром» (3:1) в 16-м туре РПЛ.

    «Можно сказать, что мы по делу выиграли, хорошо оборонялись, не давали сопернику разбежаться. Перед игрой говорили, что без атаки не может быть хорошей обороны, поэтому хорошо атаковали.

    Будет ли победа глотком свежего воздуха? Между победой и поражением разница условная, любая команда может при любом неверном действии повернуть чашу весов в свою сторону. Надеемся, что будем продолжать побеждать. В тех матчах, в которых мы проигрывали, по качеству игры у нас претензий не было», – сказал тренер.

    • Гончаренко ранее работал в «Краснодаре».
    • «Урал» поднялся на 11-е место.
    • «Краснодар» упустил шанс подняться в лидеры.

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    Источник: «Матч ТВ»

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