Аршавин отреагировал на поражение «Краснодара» от «Урала»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о чемпионской интриге в РПЛ после поражения «Краснодара».

В 16-м туре краснодарцы уступили на выезде «Уралу» (1:3).

«Зенит» остался единоличным лидером РПЛ.

До зимней паузы осталось 2 тура.

«После поражения «Краснодара» стало не меньше чемпионской интриги. Рано ещe о чeм-то говорить. Теперь на первом месте «Зенит», посмотрим. Ещe очень много матчей. Надеюсь, что «Зенит» не упустит лидерство, но ещe столько всего может случиться», – сказал Аршавин.

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