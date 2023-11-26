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    В РФС оценили выступление сборной России в 2023 году

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил функционирование сборной России в 2023 году.

    «И для нас, и для игроков, и для болельщиков очень важно, чтобы проходили матчи сборной. Для болельщиков, для сборной важно собираться, получать другую тренировочную нагрузку, другую мотивацию. Да, это товарищеские матчи, да, они не имеют какого-то турнирного значения.

    Но для функционирования сборной, для дополнительной мотивации игроков собирать лучших футболистов России под руководством одного из лучших тренеров страны – важно. Мы сыграли практически столько же матчей в этом году, сколько сыграли остальные сборные в официальных соревнованиях, это неплохо», – сказал Митрофанов.

    • Россия проводит только товарищеские матчи.
    • Команда отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • РФС уже ищет соперников на март.

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    Источник: ТАСС

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