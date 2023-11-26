Реакция Заремы на снежный матч «Балтика» – «Спартак» – ей смешно

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась по матчу 16-го тура РПЛ против «Балтики» (2:0).

Встреча в Калининграде прошла в снегопад.

Красных мячей не было.

«Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

«Все смеялись над Кубой, которая поехала покупать себе подходящие бутсы в Волгограде [перед товарищеским матчем со сборной России]. А у РПЛ пять лет нет красных мячей для игры зимой. Это так же смешно, не правда ли?

Давайте пофантазируем, чего еще не будет через следующие пять лет? Может, снега?» – сказала Зарема.