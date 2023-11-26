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    • Реакция Заремы на снежный матч «Балтика» – «Спартак» – ей смешно

    Реакция Заремы на снежный матч «Балтика» – «Спартак» – ей смешно

    Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась по матчу 16-го тура РПЛ против «Балтики» (2:0).

    • Встреча в Калининграде прошла в снегопад.
    • Красных мячей не было.
    • «Спартак» в такую погоду играл в белой форме.

    «Все смеялись над Кубой, которая поехала покупать себе подходящие бутсы в Волгограде [перед товарищеским матчем со сборной России]. А у РПЛ пять лет нет красных мячей для игры зимой. Это так же смешно, не правда ли?

    Давайте пофантазируем, чего еще не будет через следующие пять лет? Может, снега?» – сказала Зарема.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3031

      Suvorov71 16 минут назад

      На просто не обращать внимание на Палкавжопе, он болет если ее вынимают, а постоянно вводить ему уже не могут помойные, вот он и заходит на ветку спартаковскую, но тут таких не чпокаю уже давно

      0
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      Рейтинг: +5553

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      А что не ноет эскортница про поле и погоду? Ах да, ведь хряки увезли 3 случайных очка и судейка отработал как надо за хряков. Стыдно за мазутный ноющий проект. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +15076

      playsh > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Как всегда,читаем "гыгыгы",но понимаем,что тяв-тяв-тяв...

      0
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      Рейтинг: +583

      Napaleon Banapart 2 часа назад

      РПЛ не будет... К бабке не ходи...

      3
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      Рейтинг: +2141

      rac531 > Napaleon Banapart 2 часа назад

      Это было бы прекрасно, что не будет РПЛ со всеми этими милерами, дюковыми, медведевыми и прочей паразитической мразью)

      6
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      Рейтинг: +6254

      Дядя Серёжа > rac531 2 часа назад

      А я хочу смотреть Российский футбол и плевать как это называется...
      И на Топ Лиги плевать...
      У меня вообще номальное слюновыделение.

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      Рейтинг: +3031

      Suvorov71 > Napaleon Banapart 14 минут назад

      Её уже давно нет, есть ПРОМКВАСОВСКАЯ футбольная лига

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