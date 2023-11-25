Осинькин оценил спасение «Крыльев Советов» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива».

Москвичи упустили победу (3:3), пропустив дважды после 90-й минуты.

Самарцы сравняли счет с пенальти на 12-й компенсированной минуте.

«Крылья», набрав 1 очко, вернулись в топ-3 РПЛ.

«Первые 60-65 минут мы играли на равных, а может даже побольше создали, чем соперник. У них пару моментов со «стандартов» было острее, включая штангу, а с игры мы создали больше.

После пропущенного гола мы играли не очень организованно, слишком неграмотно. Мы давали возможность сопернику проводить быстрые атаки. Сделали много глупостей.

После третьего гола соперник играл по счету. В конце пытались атаковать, при счете 3:2 эмоционально даже явного лидера можно заставить ошибаться. В итоге мы сравняли», – сказал Осинькин.

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