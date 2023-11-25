Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Осинькин оценил спасение «Крыльев Советов» в матче с «Локомотивом»

    Осинькин оценил спасение «Крыльев Советов» в матче с «Локомотивом»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива».

    • Москвичи упустили победу (3:3), пропустив дважды после 90-й минуты.
    • Самарцы сравняли счет с пенальти на 12-й компенсированной минуте.
    • «Крылья», набрав 1 очко, вернулись в топ-3 РПЛ.

    «Первые 60-65 минут мы играли на равных, а может даже побольше создали, чем соперник. У них пару моментов со «стандартов» было острее, включая штангу, а с игры мы создали больше.

    После пропущенного гола мы играли не очень организованно, слишком неграмотно. Мы давали возможность сопернику проводить быстрые атаки. Сделали много глупостей.

    После третьего гола соперник играл по счету. В конце пытались атаковать, при счете 3:2 эмоционально даже явного лидера можно заставить ошибаться. В итоге мы сравняли», – сказал Осинькин.

    Новости по теме
    Белоус дал совет Галактионову после его матерного интервью
    Жемалетдинов – об упущенной победе над «Крыльями»: «Один человек нас похоронил»
    Экс-арбитр Федотов разобрал спорные судейские решения в матче «Крылья» – «Локомотив» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+