Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» и «Арсенал», 13 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2023, в 20:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Брентфорд»: Флеккен, Айер, Ми, Пиннок, Янельт, Ярмолюк, Норгор, Оньека, Мбеумо, Годдос, Висса.
Главный тренер: Томас Франк
«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Троссард, Эдегор, Сака, Мартинелли, Жезус.
Главный тренер: Микель Артета
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Брентфорд» – «Арсенал»
- Матч покажет Setanta Sports 1.
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир