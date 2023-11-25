Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» и «Арсенал», 13 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2023, в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Брентфорд»: Флеккен, Айер, Ми, Пиннок, Янельт, Ярмолюк, Норгор, Оньека, Мбеумо, Годдос, Висса.

Главный тренер: Томас Франк

«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Троссард, Эдегор, Сака, Мартинелли, Жезус.

Главный тренер: Микель Артета

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Брентфорд» – «Арсенал»