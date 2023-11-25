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    • «Зенит» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2023

    «Зенит» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» и «Сочи», 16-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2023, в 15:15 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Зенит»: Кержаков, Круговой, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Изидор.

    Главный тренер: Сергей Семак

    «Сочи»: Гойло, Заика, Маргасов, Литвинов, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Батырев, Игнатьев, Крамарич.

    Главный тренер: Александр Точилин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зенит» – «Сочи»

    Источник: Спортбокс

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