Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» и «Сочи», 16-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2023, в 15:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Зенит»: Кержаков, Круговой, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Изидор.

Главный тренер: Сергей Семак

«Сочи»: Гойло, Заика, Маргасов, Литвинов, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Батырев, Игнатьев, Крамарич.

Главный тренер: Александр Точилин

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Зенит» – «Сочи»