Булыкин спрогнозировал результат дерби ЦСКА – «Динамо»

Дмитрий Булыкин высказался о матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

«У ЦСКА и «Динамо» есть все шансы догнать «Зенит». Главное – хорошо закончить чемпионат перед зимней паузой, чтобы психологически хорошо подготовиться ко второй части чемпионата, учитывая, что на подготовку будет три месяца.

«Краснодар» еще не готов к лидерству. Они не такие опытные, не хватает стабильности. У них возникнут проблемы с первым местом. Может, даже и с третьим.

ЦСКА – «Динамо» – принципиальный матч. Дерби – всегда осторожная игра. Все будет зависеть от первого тайма. Думаю, в итоге счет будет 1:1.

Команды равные, важные очки никто не хочет терять. Здесь главное не проиграть», – заявил Булыкин.