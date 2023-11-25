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    Булыкин спрогнозировал результат дерби ЦСКА – «Динамо»

    Дмитрий Булыкин высказался о матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Динамо».

    «У ЦСКА и «Динамо» есть все шансы догнать «Зенит». Главное – хорошо закончить чемпионат перед зимней паузой, чтобы психологически хорошо подготовиться ко второй части чемпионата, учитывая, что на подготовку будет три месяца.

    «Краснодар» еще не готов к лидерству. Они не такие опытные, не хватает стабильности. У них возникнут проблемы с первым местом. Может, даже и с третьим.

    ЦСКА – «Динамо» – принципиальный матч. Дерби – всегда осторожная игра. Все будет зависеть от первого тайма. Думаю, в итоге счет будет 1:1.

    Команды равные, важные очки никто не хочет терять. Здесь главное не проиграть», – заявил Булыкин.

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    Источник: Sport24

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