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    • «Райо Валейкано» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2023

    «Райо Валейкано» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Валейкано» против «Барселоны», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2023, в 16:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Райо Валейкано»: Димитриевски, Рациу, Эспино, Мумич, Лежен, Паласон, Нтека, Фрутос, Сисс, Валентин, Де Томас.

    Главный тренер: Франциско

    «Барселона»: Пенья, Канселу, Бальде, Мартинес, Кунде, Педри, Гюндоган, Лопес, Феликс, Ямаль, Левандовски.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Райо Валейкано» – «Барселона»

    Источник: «Бомбардир»

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