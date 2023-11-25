Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Валейкано» против «Барселоны», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября 2023, в 16:00 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы на матч:

«Райо Валейкано»: Димитриевски, Рациу, Эспино, Мумич, Лежен, Паласон, Нтека, Фрутос, Сисс, Валентин, Де Томас.

Главный тренер: Франциско

«Барселона»: Пенья, Канселу, Бальде, Мартинес, Кунде, Педри, Гюндоган, Лопес, Феликс, Ямаль, Левандовски.

Главный тренер: Юрген Клопп

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Райо Валейкано» – «Барселона»