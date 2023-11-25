Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, с кем сборная России может сыграть в ноябре 2024 года

    Стало известно, с кем сборная России может сыграть в ноябре 2024 года

    У сборной России есть потенциальный соперник на осень следующего года.

    Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари подтвердил возможность проведения товарищеского матча с россиянами в ноябре 2024-го.

    «На сегодняшний день мы не ведем переговоры с Россией о товарищеском матче в следующем году, но эта игра возможна.

    Что касается дат, то с марта по октябрь у нас матчи отбора к ЧМ, а также сборная Бахрейна приглашена на Кубок короля Тайланда в сентябре.

    В декабре у нас тоже есть турнир – Кубок Персидского залива, но до него, в ноябрьскую паузу, мы бы смогли договориться с Россией и организовать матч наших сборных.

    Думаю, вместе мы сможем сделать все возможное, чтобы эта игра состоялась», – заявил Аль Ансари.

    • В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
    • Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).

    Новости по теме
    Смородская дала совет Карпину 1
    Матч с Кубой внесут в Книгу рекордов России 3
    Экс-футболист сборной России заболел в СИЗО 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+