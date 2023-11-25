Стало известно, с кем сборная России может сыграть в ноябре 2024 года

У сборной России есть потенциальный соперник на осень следующего года.

Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари подтвердил возможность проведения товарищеского матча с россиянами в ноябре 2024-го.

«На сегодняшний день мы не ведем переговоры с Россией о товарищеском матче в следующем году, но эта игра возможна.

Что касается дат, то с марта по октябрь у нас матчи отбора к ЧМ, а также сборная Бахрейна приглашена на Кубок короля Тайланда в сентябре.

В декабре у нас тоже есть турнир – Кубок Персидского залива, но до него, в ноябрьскую паузу, мы бы смогли договориться с Россией и организовать матч наших сборных.

Думаю, вместе мы сможем сделать все возможное, чтобы эта игра состоялась», – заявил Аль Ансари.

В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).

Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).

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