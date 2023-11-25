«Реал» нашел усиление атаки в Турции

«Реал» из-за травм нескольких атакующих футболистов задумался о подписании форварда в январе.
Мадридскому клубу интересен Мауро Икарди из «Галатасарая».
30-летний аргентинец открыт для переговоров. Ему нравится вариант с «Реалом». Возможно, нападающего арендуют до конца сезона с правом выкупа.
- В июле «Галатасарай» выкупил Икарди у «ПСЖ» за 10 миллионов евро.
- Игрок заключил контракт с турками до 2026 года.
- В этом сезоне в его активе 15 голов и 3 ассиста в 20 матчах.
Источник: Tuttomercatoweb