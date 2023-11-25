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    «Реал» нашел усиление атаки в Турции

    «Реал» из-за травм нескольких атакующих футболистов задумался о подписании форварда в январе.

    Мадридскому клубу интересен Мауро Икарди из «Галатасарая».

    30-летний аргентинец открыт для переговоров. Ему нравится вариант с «Реалом». Возможно, нападающего арендуют до конца сезона с правом выкупа.

    • В июле «Галатасарай» выкупил Икарди у «ПСЖ» за 10 миллионов евро.
    • Игрок заключил контракт с турками до 2026 года.
    • В этом сезоне в его активе 15 голов и 3 ассиста в 20 матчах.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 10:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3840

      FRZZ 1 час назад

      Bombardir опаздывает, я читал эту новость 2 дня назад в СМИ других стран.

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