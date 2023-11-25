Клубы РПЛ проголосовали за привлечение иностранных судей.

Медведев объяснил свою фразу про «Страну без мяса» после победы над «Спартаком».

Стал известен следующий тренер «Баварии».

Барриос ответил, сколько лет еще планирует быть в «Зените».

Игрока «Ниццы» арестовали после поста в поддержку Палестины.

Барриос назвал клуб АПЛ, который хотел купить его летом.

«Балтика» нацелилась на Сутормина и еще двух россиян.

Реакция Заремы на «Страну без мяса» от Медведева.

Женский «Зенит» второй раз подряд стал чемпионом России.

Балашов: «Семин говорил Смородской: «Я король, а ты никто!».

«Рубину» пригрозили банкротством.

Гвардиолу заподозрили в связях с террористическим движением.