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  • Медведев объяснил свою фразу про «Страну без мяса» после победы над «Спартаком»

Медведев объяснил свою фразу про «Страну без мяса» после победы над «Спартаком»

24 ноября 2023, 12:51
7

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил свою вчерашнюю фразу. После хоккейного матча он сказал: «Страна без мяса».

  • Накануне Медведев был на матче КХЛ СКА – «Спартак».
  • Петербуржцы победили со счетом 3:2.
  • Медведев помимо руководства «Зенитом» занимает пост главы совета директоров СКА.

«Ну какой же это инцидент? «Мясо» для «Спартака» носит самоироничный характер, что подтверждается, и это легко найти в интернете, словами и действиями великих футболистов «Спартака», включая Егора Титова. Искать в этом что-то помимо иронии.

С учетом того, что вчера был четверг – не все жили в СССР, а кто жил, должны помнить, что везде, в ресторанах и столовых, мяса было не найти. Это был рыбный день», – сказал Медведев.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Медведев Александр
Комментарии (7)
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NewLife
1700820583
Умственно отсталый чел.
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alefreddy
1700830964
пошутил и он только один смеется
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BarStep
1700832053
Посыл понятен) Все команды общества «Спартак» со следующего сезона играют по четвергам))
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mahan
1700832459
Интересно почему он про бом..........жей не шутит. Чисто самоиронично...
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GermanVo
1700833769
Да что вы накинулись на деда. Обычная шутка. Людям с его положением, конечно, лучше не шутить подобным образом, потому что это выглядит непрофессионально от человека с его должностью, и больше похоже на какую-то закомплексованность.
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