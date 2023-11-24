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    • Медведев объяснил свою фразу про «Страну без мяса» после победы над «Спартаком»

    Медведев объяснил свою фразу про «Страну без мяса» после победы над «Спартаком»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил свою вчерашнюю фразу. После хоккейного матча он сказал: «Страна без мяса».

    • Накануне Медведев был на матче КХЛ СКА – «Спартак».
    • Петербуржцы победили со счетом 3:2.
    • Медведев помимо руководства «Зенитом» занимает пост главы совета директоров СКА.

    «Ну какой же это инцидент? «Мясо» для «Спартака» носит самоироничный характер, что подтверждается, и это легко найти в интернете, словами и действиями великих футболистов «Спартака», включая Егора Титова. Искать в этом что-то помимо иронии.

    С учетом того, что вчера был четверг – не все жили в СССР, а кто жил, должны помнить, что везде, в ресторанах и столовых, мяса было не найти. Это был рыбный день», – сказал Медведев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2165

      Айболид 54 минуты назад

      А рылы всё обиженно повизгивают . Им объяснили - всё просто как 2х2 (и кстати никакой глумёжки ), а они ноют и ноют . Видимо менталитет такой у них .

      1
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      Рейтинг: +2949

      Suvorov71 1 час назад

      Типичный комик. букву сами подберёте

      0
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      Рейтинг: +20699

      NewLife 2 часа назад

      Умственно отсталый чел.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1213

      Alex Flash > NewLife 2 часа назад


      Месяц назад они были без бакланов

      3
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