Медведев объяснил свою фразу про «Страну без мяса» после победы над «Спартаком»

А рылы всё обиженно повизгивают . Им объяснили - всё просто как 2х2 (и кстати никакой глумёжки ), а они ноют и ноют . Видимо менталитет такой у них .
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил свою вчерашнюю фразу. После хоккейного матча он сказал: «Страна без мяса».
- Накануне Медведев был на матче КХЛ СКА – «Спартак».
- Петербуржцы победили со счетом 3:2.
- Медведев помимо руководства «Зенитом» занимает пост главы совета директоров СКА.
«Ну какой же это инцидент? «Мясо» для «Спартака» носит самоироничный характер, что подтверждается, и это легко найти в интернете, словами и действиями великих футболистов «Спартака», включая Егора Титова. Искать в этом что-то помимо иронии.
С учетом того, что вчера был четверг – не все жили в СССР, а кто жил, должны помнить, что везде, в ресторанах и столовых, мяса было не найти. Это был рыбный день», – сказал Медведев.