Медведев объяснил свою фразу про «Страну без мяса» после победы над «Спартаком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил свою вчерашнюю фразу. После хоккейного матча он сказал: «Страна без мяса».

Накануне Медведев был на матче КХЛ СКА – «Спартак».

Петербуржцы победили со счетом 3:2.

Медведев помимо руководства «Зенитом» занимает пост главы совета директоров СКА.

«Ну какой же это инцидент? «Мясо» для «Спартака» носит самоироничный характер, что подтверждается, и это легко найти в интернете, словами и действиями великих футболистов «Спартака», включая Егора Титова. Искать в этом что-то помимо иронии.

С учетом того, что вчера был четверг – не все жили в СССР, а кто жил, должны помнить, что везде, в ресторанах и столовых, мяса было не найти. Это был рыбный день», – сказал Медведев.