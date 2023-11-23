Глава «Зенита» – о победе хоккейного СКА над «Спартаком»: «Страна без мяса»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался после матча КХЛ между СКА и «Спартаком».
- Петербуржцы победили со счетом 3:2.
- Команда Романа Ротенберга одержала 7-ю победу подряд.
- Медведев совмещает пост в «Зените» с должностью председателя совета директоров СКА.
По окончании выигранного матча Медведев пришел в раздевалку вместе с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Там он выкрикнул: «Рыбный день, страна без мяса!».
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Источник: «Бомбардир»