Глава «Зенита» – о победе хоккейного СКА над «Спартаком»: «Страна без мяса»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался после матча КХЛ между СКА и «Спартаком».

Петербуржцы победили со счетом 3:2.

Команда Романа Ротенберга одержала 7-ю победу подряд.

Медведев совмещает пост в «Зените» с должностью председателя совета директоров СКА.

По окончании выигранного матча Медведев пришел в раздевалку вместе с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Там он выкрикнул: «Рыбный день, страна без мяса!».

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