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    • Глава «Зенита» – о победе хоккейного СКА над «Спартаком»: «Страна без мяса»

    Глава «Зенита» – о победе хоккейного СКА над «Спартаком»: «Страна без мяса»

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался после матча КХЛ между СКА и «Спартаком».

    • Петербуржцы победили со счетом 3:2.
    • Команда Романа Ротенберга одержала 7-ю победу подряд.
    • Медведев совмещает пост в «Зените» с должностью председателя совета директоров СКА.

    По окончании выигранного матча Медведев пришел в раздевалку вместе с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Там он выкрикнул: «Рыбный день, страна без мяса!».

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.11.2023 23:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36681

      VVM1964 30 минут назад

      Ты турнирную таблицу посмотри - мы на первом, вы на пятом, поститесь дальше !!! ))) И за всю страну то как-то не стоит ...

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      Рейтинг: +4787

      ziborock 56 минут назад

      Быдлан Абаж!)
      А пузень то явно на свининке отъел!) Капустой поди как Семак не питается!

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