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  • Глава «Зенита» – о победе хоккейного СКА над «Спартаком»: «Страна без мяса»

Глава «Зенита» – о победе хоккейного СКА над «Спартаком»: «Страна без мяса»

23 ноября 2023, 23:29
17

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался после матча КХЛ между СКА и «Спартаком».

  • Петербуржцы победили со счетом 3:2.
  • Команда Романа Ротенберга одержала 7-ю победу подряд.
  • Медведев совмещает пост в «Зените» с должностью председателя совета директоров СКА.

По окончании выигранного матча Медведев пришел в раздевалку вместе с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Там он выкрикнул: «Рыбный день, страна без мяса!».

Географический тест: назовете город, в котором проходит дерби, по фото?

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Хоккей Зенит Спартак Медведев Александр
Комментарии (17)
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ziborock
1700772493
Быдлан Абаж!) А пузень то явно на свининке отъел!) Капустой поди как Семак не питается!
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VVM1964
1700774045
Ты турнирную таблицу посмотри - мы на первом, вы на пятом, поститесь дальше !!! ))) И за всю страну то как-то не стоит ...
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aaaaahhhh
1700775981
Для такого быдла как этот говорун и нужно Fan ID вводить.
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Эном айс
1700801268
Пять хедлайнеров уже возмутились. ) То орут "мымясо !" , то "в позу обиженного альфонса " становятся. Поржал бы ,но не могу - происхождение не позволяет. Пойду под мост или на вокзал.. Похихикаю.)
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Иван Петров 1986
1700803703
Ну что тут скажешь - это ведь культурная столица. Мало Ленинградцев осталось, а это все быдло - как и в москве.
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Alemann
1700807368
Свинота не может не отметиться своим навозом в ветке, где упоминается Зенит.
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alefreddy
1700808675
не дал Господь мозгов функционеру
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Красногвардейчик
1700811426
Ну что можно сказать....чем богаче тем быдлее.....не красит это медведева
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JIEGEHDA
1700818089
Федуны и Заремы как визжали после недавней победы Спартака над Зенитом ?? Помню помню . Помню и речи и подколы . Помню и ребят которые внизу сидят и говорят что Медведев плохой. Хотя чел просто радуется. Хотят подколоть мол Спартак первый вы всё ещё четвертые. Ну так после победы Спартака над Зенитом не радуйтесь . Зенит первый Спартак ещё хуже даже не на 4 месте . Так что ребята . Учитесь принимать приколы и подколы. А если не хочется то закройте свои хлеборезки и молча глотайте потому что вам уже стоит привыкнуть . ЗЕНИТ ЧЕМПИОН -Спартаку ВДУЕТ ОН
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zigbert
1700828513
Хотя победа и со скрипом, она все же приносит радость, когда побеждаешь такого сильного соперника.
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