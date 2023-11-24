Реакция Заремы на «Страну без мяса» от Медведева

Жена экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова отреагировала на реплику главы «Зенита» Александра Медведева.

Накануне Медведев побывал на матче КХЛ СКА – «Спартак» (3:2).

После победы функционер произнес фразу «Страна без мяса».

Затем Медведев объяснился.

«В спортивном мировоззрении Медведева вся страна должна сидеть на сельдерее, бобах и пальмовом масле, запивая кашасой. Это будут раздавать на трибунах «Зенит Арены» вместо бесплатных хот-догов?» – сказала Зарема.