Реакция Заремы на «Страну без мяса» от Медведева

Супер !!!
В прошлой встречи этих команд был поставлен ( наверно) мировой рекорд, как за 1,9 секунды , с сбрасывания можно забить. Спартаку это удалось !!!
Жаль , что никому в голову не пришло кричать " Россия без бмжей " !!!
Жена экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова отреагировала на реплику главы «Зенита» Александра Медведева.
- Накануне Медведев побывал на матче КХЛ СКА – «Спартак» (3:2).
- После победы функционер произнес фразу «Страна без мяса».
- Затем Медведев объяснился.
«В спортивном мировоззрении Медведева вся страна должна сидеть на сельдерее, бобах и пальмовом масле, запивая кашасой. Это будут раздавать на трибунах «Зенит Арены» вместо бесплатных хот-догов?» – сказала Зарема.