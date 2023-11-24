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    Реакция Заремы на «Страну без мяса» от Медведева

    Жена экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова отреагировала на реплику главы «Зенита» Александра Медведева.

    • Накануне Медведев побывал на матче КХЛ СКА – «Спартак» (3:2).
    • После победы функционер произнес фразу «Страна без мяса».
    • Затем Медведев объяснился.

    «В спортивном мировоззрении Медведева вся страна должна сидеть на сельдерее, бобах и пальмовом масле, запивая кашасой. Это будут раздавать на трибунах «Зенит Арены» вместо бесплатных хот-догов?» – сказала Зарема.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17518

      Алексей З 10 минут назад

      Супер !!!
      В прошлой встречи этих команд был поставлен ( наверно) мировой рекорд, как за 1,9 секунды , с сбрасывания можно забить. Спартаку это удалось !!!
      Жаль , что никому в голову не пришло кричать " Россия без бмжей " !!!

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