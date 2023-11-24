Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клубы-участники РПЛ на общем собрании проголосовали за порядок привлечения иностранных арбитров для работы на матчах национального чемпионата.

– Да, на общем собрании клубы РПЛ проголосовали за привлечение иностранных судей, обмен арбитрами.

– Есть какие‑то детали, даты, когда иностранные судьи приедут работать в Россию?

– Эти вопросы лучше задавать Павлу Каманцеву. Судейский комитет занимается этим вопросом. Думаю, на последние три тура в году уже не будут приглашать. К весне, скорее всего, договорятся о приглашении с федерациями футбола тех стран, с кем подписаны контракты. Все клубы проголосовали, чтобы был обмен арбитрами. Ничего страшного в этом нет, наоборот, даже хорошо. Главное, конечно, что наши судьи получат опыт работы в Саудовской Аравии и других странах, это международный опыт, – сказал Иванов.