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    Клубы РПЛ проголосовали за привлечение иностранных судей

    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клубы-участники РПЛ на общем собрании проголосовали за порядок привлечения иностранных арбитров для работы на матчах национального чемпионата.

    – Да, на общем собрании клубы РПЛ проголосовали за привлечение иностранных судей, обмен арбитрами.

    – Есть какието детали, даты, когда иностранные судьи приедут работать в Россию?

    – Эти вопросы лучше задавать Павлу Каманцеву. Судейский комитет занимается этим вопросом. Думаю, на последние три тура в году уже не будут приглашать. К весне, скорее всего, договорятся о приглашении с федерациями футбола тех стран, с кем подписаны контракты. Все клубы проголосовали, чтобы был обмен арбитрами. Ничего страшного в этом нет, наоборот, даже хорошо. Главное, конечно, что наши судьи получат опыт работы в Саудовской Аравии и других странах, это международный опыт, – сказал Иванов.

    • В октябре сообщалось о подписании соглашения о сотрудничестве в области судейства между РФС и Федерацией футбола Саудовской Аравии.
    • Позднее подобное соглашение РФС подписал с Белорусской федерацией футбола.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57832

      MaxRnD 49 минут назад

      И это правильно - уж лучше пусть на поле косячат те, кто прежде "не замазан" и напрямую не знаком с нашими околофутбольными реалиями. ИМХО, в отличие от Лапочкиных, Левниковых, Казарцевых и прочих Вилковых, минимальное зло получится. Главное ротировать иностранных судей почаще, чтобы не успевали по месту связями обрастать

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