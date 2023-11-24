Барриос ответил, сколько лет еще планирует быть в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о будущем.

– Ты продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года, когда тебе исполнится 34. Означает ли это, что ты собираешься закончить карьеру в «Зените»?

– Все зависит от того, как я буду чувствовать себя через четыре года. Пока что я могу точно сказать, что счастлив и получаю удовольствие от игры в футбол. И мне хочется как можно дольше сохранить это ощущение. Надеюсь, что моя игровая карьера будет максимально долгой, поэтому пока совершенно не думаю о ее завершении. По поводу контракта могу сказать лишь одно: я очень хочу отработать его полностью, до 2027 года.

– Уже задумывался над тем, что будешь делать после игровой карьеры?

– Пока об этом не думал. Когда придет время, сядем с семьей, все обсудим. Но мне бы хотелось остаться в мире футбола, как-то быть связанным с ним. В каком качестве, не знаю. Но это я так думаю сейчас, а как будет по прошествии лет, увидим.

Колумбиец в команде с 2019 года.

Он выиграл с ней 5 сезонов РПЛ.

Барриос – самый высокооплачиваемый игрок лиги.

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