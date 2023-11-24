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    Барриос ответил, сколько лет еще планирует быть в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о будущем.

    – Ты продлил контракт с «Зенитом» до 2027 года, когда тебе исполнится 34. Означает ли это, что ты собираешься закончить карьеру в «Зените»?

    – Все зависит от того, как я буду чувствовать себя через четыре года. Пока что я могу точно сказать, что счастлив и получаю удовольствие от игры в футбол. И мне хочется как можно дольше сохранить это ощущение. Надеюсь, что моя игровая карьера будет максимально долгой, поэтому пока совершенно не думаю о ее завершении. По поводу контракта могу сказать лишь одно: я очень хочу отработать его полностью, до 2027 года.

    – Уже задумывался над тем, что будешь делать после игровой карьеры?

    – Пока об этом не думал. Когда придет время, сядем с семьей, все обсудим. Но мне бы хотелось остаться в мире футбола, как-то быть связанным с ним. В каком качестве, не знаю. Но это я так думаю сейчас, а как будет по прошествии лет, увидим.

    • Колумбиец в команде с 2019 года.
    • Он выиграл с ней 5 сезонов РПЛ.
    • Барриос – самый высокооплачиваемый игрок лиги.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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