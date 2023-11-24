Гвардиолу заподозрили в связях с террористическим движением

Главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу заподозрили в связях с политическим движением «Цунами демократии». Оно выступает за независимость Каталонии. Организация обвиняется в терроризме.
По информации источника, Гвардиола участвовал в помощи движению и поддерживает его идеи. Такое поведение Пепа считается противозаконным.
- 52-летний Гвардиола – уроженец Каталонии.
- Он воспитанник «Барселоны».
- Тренерскую карьеру Гвардиола также начинал в каталонском клубе.
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Источник: Voz Populi