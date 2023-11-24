Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого

    Барриос назвал клуб АПЛ, который хотел купить его летом

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что летом мог уехать в АПЛ.

    – Известно, что в клуб поступало предложение по тебе от «Ноттингем Форест». Ты хотел уйти туда?

    – Действительно, были какие-то разговоры [по «Форест»], но это все уже осталось в прошлом. В какой-то момент мы сели все обсудить с представителями «Зенита», и мне сделали предложение о продлении контракта. Я с радостью согласился.

    • Колумбиец в команде с 2019 года.
    • Он выиграл с ней 5 сезонов РПЛ.
    • Барриос – самый высокооплачиваемый игрок лиги.

    Новости по теме
    Барриос ответил, сколько лет еще планирует быть в «Зените» 2
    Барриос оценил первый круг «Зенита» 1
    Стал известен самый высокооплачиваемый игрок РПЛ 17
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:52
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17518

      Алексей З 17 минут назад

      Если уж 14 команда АПЛ могла соблазнить , то становится понятным, ДЕНЬГИ прежде всего , а уж ваши титулы , так баловство.
      Форест помог выбить более привлекательные условия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2221

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Зр решает, а те кто говорит, что зп чуть ли не одинаковые у Спартачей и Зенита не понимают в премиальных, бонусах и подъемных.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+