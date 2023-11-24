Барриос назвал клуб АПЛ, который хотел купить его летом

Если уж 14 команда АПЛ могла соблазнить , то становится понятным, ДЕНЬГИ прежде всего , а уж ваши титулы , так баловство.
Форест помог выбить более привлекательные условия.
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что летом мог уехать в АПЛ.
– Известно, что в клуб поступало предложение по тебе от «Ноттингем Форест». Ты хотел уйти туда?
– Действительно, были какие-то разговоры [по «Форест»], но это все уже осталось в прошлом. В какой-то момент мы сели все обсудить с представителями «Зенита», и мне сделали предложение о продлении контракта. Я с радостью согласился.
- Колумбиец в команде с 2019 года.
- Он выиграл с ней 5 сезонов РПЛ.
- Барриос – самый высокооплачиваемый игрок лиги.