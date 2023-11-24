Барриос назвал клуб АПЛ, который хотел купить его летом

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, что летом мог уехать в АПЛ.

– Известно, что в клуб поступало предложение по тебе от «Ноттингем Форест». Ты хотел уйти туда?

– Действительно, были какие-то разговоры [по «Форест»], но это все уже осталось в прошлом. В какой-то момент мы сели все обсудить с представителями «Зенита», и мне сделали предложение о продлении контракта. Я с радостью согласился.

Колумбиец в команде с 2019 года.

Он выиграл с ней 5 сезонов РПЛ.

Барриос – самый высокооплачиваемый игрок лиги.

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