Журналист Алейшо одним словом охарактеризовал медиафутбол

Бразильскому журналисту с российским паспортом Фабио Алейшо не нравится медиафутбол.

«Мне понравилась атмосфера на товарищеском матче «Динамо» – 2DROTS (2:1), но медиафутбол продолжает меня не интересовать. Это цирк. Мне не нравится.

Тренер «Динамо» Аде Ойеволе назвал матч бесполезным – на дворе интереснее играть», – сказал Алейшо.