Журналист Алейшо одним словом охарактеризовал медиафутбол

Бразильскому журналисту с российским паспортом Фабио Алейшо не нравится медиафутбол.
«Мне понравилась атмосфера на товарищеском матче «Динамо» – 2DROTS (2:1), но медиафутбол продолжает меня не интересовать. Это цирк. Мне не нравится.
Тренер «Динамо» Аде Ойеволе назвал матч бесполезным – на дворе интереснее играть», – сказал Алейшо.
- Команды из Медиафутбола участвуют в Фонбет Кубке России (последние 2 сезона).
- Новый сезон Медиалиги стартует весной.
- В нем вероятно участие Заремы Салиховой.
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова