Реакция Смородской на информацию, что Семин выгонял ее с собрания в «Локомотиве»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировал слова о ней Дмитрия Балашова.
- Бывший начальник «Локо» рассказал, что Юрий Семин выгонял Смородскую с собрания.
«Никогда такого не было. Абсолютно никогда. Зачем это все люди придумывают, я не знаю... У нас было нормальное взаимодействие до его ухода. Он обращался на вы», – сказала Смородская.
- Смородская была президентом «Локо» в 2010-2016 годах.
- При ней команда выиграла Кубок России.
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Источник: «Спорт-Экспресс»