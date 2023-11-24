Реакция Смородской на информацию, что Семин выгонял ее с собрания в «Локомотиве»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировал слова о ней Дмитрия Балашова.

Бывший начальник «Локо» рассказал, что Юрий Семин выгонял Смородскую с собрания.

«Никогда такого не было. Абсолютно никогда. Зачем это все люди придумывают, я не знаю... У нас было нормальное взаимодействие до его ухода. Он обращался на вы», – сказала Смородская.

Смородская была президентом «Локо» в 2010-2016 годах.

При ней команда выиграла Кубок России.

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