Балашов рассказал, как Смородская учила футболистов «Локо» играть – Семин выгонял ее с собрания

Бывший начальник команды «Локомотива» Дмитрий Балашов вспомнил, как Ольга Смородская взаимодействовала с футболистами.
– Ваша фраза про Смородскую: «Она непредсказуема». Самый яркий пример?
– История перед «Лозанной» – когда явилась на командное собрание. Это же ни в какие ворота!
– Ну, явилась. Так что?
– Рассказываю. Перед собранием Смородская меня спрашивает: «Где футболисты?» – «В зале, Семина ждут». Вдруг: «Пойдем!» Уселась перед командой, начала поучать: «Вы должны выигрывать! Что сложного? Впереди поуже, сзади пошире...» Ребята открыли рты. Тут заходит Палыч, видит все это: «Ну-ка иди отсюда! Хватит!».
- Смородская была президентом «Локо» в 2010-2016 годах.
- При ней команда выиграла Кубок России.
- Сейчас Смородская в футболе не работает.
Источник: «Спорт-Экспресс»