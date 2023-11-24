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    • Балашов рассказал, как Смородская учила футболистов «Локо» играть – Семин выгонял ее с собрания

    Балашов рассказал, как Смородская учила футболистов «Локо» играть – Семин выгонял ее с собрания

    Бывший начальник команды «Локомотива» Дмитрий Балашов вспомнил, как Ольга Смородская взаимодействовала с футболистами.

    – Ваша фраза про Смородскую: «Она непредсказуема». Самый яркий пример?

    – История перед «Лозанной» – когда явилась на командное собрание. Это же ни в какие ворота!

    – Ну, явилась. Так что?

    – Рассказываю. Перед собранием Смородская меня спрашивает: «Где футболисты?» – «В зале, Семина ждут». Вдруг: «Пойдем!» Уселась перед командой, начала поучать: «Вы должны выигрывать! Что сложного? Впереди поуже, сзади пошире...» Ребята открыли рты. Тут заходит Палыч, видит все это: «Ну-ка иди отсюда! Хватит!».

    • Смородская была президентом «Локо» в 2010-2016 годах.
    • При ней команда выиграла Кубок России.
    • Сейчас Смородская в футболе не работает.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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