Балашов рассказал, как Смородская учила футболистов «Локо» играть – Семин выгонял ее с собрания

Бывший начальник команды «Локомотива» Дмитрий Балашов вспомнил, как Ольга Смородская взаимодействовала с футболистами.

– Ваша фраза про Смородскую: «Она непредсказуема». Самый яркий пример?

– История перед «Лозанной» – когда явилась на командное собрание. Это же ни в какие ворота!

– Ну, явилась. Так что?

– Рассказываю. Перед собранием Смородская меня спрашивает: «Где футболисты?» – «В зале, Семина ждут». Вдруг: «Пойдем!» Уселась перед командой, начала поучать: «Вы должны выигрывать! Что сложного? Впереди поуже, сзади пошире...» Ребята открыли рты. Тут заходит Палыч, видит все это: «Ну-ка иди отсюда! Хватит!».