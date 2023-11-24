Агент Сперцяна прокомментировала информацию об интересе «Ювентуса» к игроку

Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, назвала слухами информацию об интересе «Ювентуса» к армянскому хавбеку.

«Интерес «Ювентуса» к Эдуарду? Мы не комментируем слухи, которые есть вокруг наших футболистов. Возможен ли уход зимой из «Краснодара»? Без комментариев», – сказала Пимента.