Агент Сперцяна прокомментировала информацию об интересе «Ювентуса» к игроку

Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, назвала слухами информацию об интересе «Ювентуса» к армянскому хавбеку.
«Интерес «Ювентуса» к Эдуарду? Мы не комментируем слухи, которые есть вокруг наших футболистов. Возможен ли уход зимой из «Краснодара»? Без комментариев», – сказала Пимента.
- В текущем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 18 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.
- Сообщалось, что помимо «Ювентуса» на Сперцяна претендует и другой клуб Серии A «Фиорентина»
Источник: «РБ Спорт»