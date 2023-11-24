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    • Агент Сперцяна прокомментировала информацию об интересе «Ювентуса» к игроку

    Агент Сперцяна прокомментировала информацию об интересе «Ювентуса» к игроку

    Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, назвала слухами информацию об интересе «Ювентуса» к армянскому хавбеку.

    «Интерес «Ювентуса» к Эдуарду? Мы не комментируем слухи, которые есть вокруг наших футболистов. Возможен ли уход зимой из «Краснодара»? Без комментариев», – сказала Пимента.

    • В текущем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 18 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.
    • Сообщалось, что помимо «Ювентуса» на Сперцяна претендует и другой клуб Серии A «Фиорентина»

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    Источник: «РБ Спорт»

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