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    • Экс-форвард «Краснодара» сказал, что необходимо команде для победы в РПЛ

    Экс-форвард «Краснодара» сказал, что необходимо команде для победы в РПЛ

    Бывший нападающий «Краснодара» бразилец Вандерсон ду Карму оценил преимущество команды над «Зенитом» по итогам первого круга РПЛ.

    «Я был немного удивлен. У многих клубов есть хорошие команды – такие, как «Динамо», «Зенит». Но «Краснодар» каждый год в группе лидеров. У клуба появляются новые игроки из академии, и они получают новый опыт, играя в лиге. Это очень хорошо для клуба – не приходится покупать слишком много новых футболистов. «Краснодар» всегда был сильной командой. Но два очка между «Зенитом» и «Краснодаром» – это мало. «Зенит» после зимней паузы вернется более сильным с новыми игроками. Это нехорошо. Я буду очень рад, если «Краснодар» выиграет чемпионат. Но для этого ему тоже нужно прибавить за зиму», – сказал Вандерсон.

    • «Краснодар» лидирует после первого круга РПЛ с 32 очками. «Зенит» находится на второй позиции с 30 очками.
    • Вандерсон играл за «Краснодар» с 2012 по 2017 годы. Также он выступал в РПЛ за «Динамо».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1080

      г.Онега 20 минут назад

      Ответ прост как 2+2=4 что необходимо для победы Краснодара.Ответ выиграть все оставшееся матчи )))

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