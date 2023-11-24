Экс-форвард «Краснодара» сказал, что необходимо команде для победы в РПЛ

Бывший нападающий «Краснодара» бразилец Вандерсон ду Карму оценил преимущество команды над «Зенитом» по итогам первого круга РПЛ.

«Я был немного удивлен. У многих клубов есть хорошие команды – такие, как «Динамо», «Зенит». Но «Краснодар» каждый год в группе лидеров. У клуба появляются новые игроки из академии, и они получают новый опыт, играя в лиге. Это очень хорошо для клуба – не приходится покупать слишком много новых футболистов. «Краснодар» всегда был сильной командой. Но два очка между «Зенитом» и «Краснодаром» – это мало. «Зенит» после зимней паузы вернется более сильным с новыми игроками. Это нехорошо. Я буду очень рад, если «Краснодар» выиграет чемпионат. Но для этого ему тоже нужно прибавить за зиму», – сказал Вандерсон.