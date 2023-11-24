Экс-форвард «Краснодара» сказал, что необходимо команде для победы в РПЛ

Ответ прост как 2+2=4 что необходимо для победы Краснодара.Ответ выиграть все оставшееся матчи )))
Бывший нападающий «Краснодара» бразилец Вандерсон ду Карму оценил преимущество команды над «Зенитом» по итогам первого круга РПЛ.
«Я был немного удивлен. У многих клубов есть хорошие команды – такие, как «Динамо», «Зенит». Но «Краснодар» каждый год в группе лидеров. У клуба появляются новые игроки из академии, и они получают новый опыт, играя в лиге. Это очень хорошо для клуба – не приходится покупать слишком много новых футболистов. «Краснодар» всегда был сильной командой. Но два очка между «Зенитом» и «Краснодаром» – это мало. «Зенит» после зимней паузы вернется более сильным с новыми игроками. Это нехорошо. Я буду очень рад, если «Краснодар» выиграет чемпионат. Но для этого ему тоже нужно прибавить за зиму», – сказал Вандерсон.
- «Краснодар» лидирует после первого круга РПЛ с 32 очками. «Зенит» находится на второй позиции с 30 очками.
- Вандерсон играл за «Краснодар» с 2012 по 2017 годы. Также он выступал в РПЛ за «Динамо».